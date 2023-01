Wyższe emerytury dla rolników. Sejm uchwalił nowelizację ustawy

Za ustawą głosowało 450 posłów, przeciw było trzech, dwóch się wstrzymało. Wcześniej Sejm odrzucił poprawkę, która doprecyzowywała, że emerytura podstawowa - to kwota równa najniższej emeryturze określonej w przepisach emerytalnych. Poprawka była zgłoszona przez Klub Lewicy oraz Klub KP. Została negatywnie zaopiniowana przez sejmowe komisje rolnictwa oraz polityki społecznej.

Przepisy znowelizowanej ustawy wiążą wysokość emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Emerytura podstawowa, która służy do wyliczania emerytur rolniczych, będzie równa 90 proc. minimalnej emerytury z ZUS.

Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, ale nie jest równa emeryturze rolniczej, tylko na jej podstawie liczy się wysokość ostatecznej emerytury, mnożąc przez określone wskaźniki.

Waloryzacja emerytury rolniczej

Dotychczas waloryzacja emerytury rolniczej była przeprowadzana inaczej niż emerytury z ZUS, Stąd powstały duże różnice miedzy tymi świadczeniami. Po marcowej waloryzacji w 2022 r. rolnicza emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł, a minimalna emerytura z ZUS – 1338,44 zł brutto. Oznacza to różnicę 253,86 zł.

W 2023 r. emerytura minimalna z ZUS może wzrosnąć do 1588,44 zł, a po zmianie przepisów emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1430 zł (90 proc. minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS).

Przyjęte przepisy gwarantują, że emerytura rolnicza (po 25 latach opłacania składek) nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS.

Nowe przepisy ws. emerytur rolniczych. Kiedy wejdą w życie?

Ustawy wprowadza ponadto mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

Ta zmiana przepisów umożliwi uzyskanie dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Rozwiązanie to dotyczy ok. 97 tys. osób.

Wyrównanie zasad przyznawania emerytury w KRUS i ZUS z budżetu państwa to koszt ponad 2 mld zł. W tym roku w budżecie na emerytury rolnicze zarezerwowano ponad 20 mld zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie marca tego roku. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Sonda Czy emerytura/renta starcza Ci na życie? Tak Nie Różnie bywa Nie chce odpowiedzieć na to pytanie