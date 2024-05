Dodatkowe 1700 zł dla seniorów co miesiąc. Wystarczy złożyć wniosek

Dodatkowe świadczenie pieniężne za działalność antykomunistyczną – komu przysługuje?

Zgodnie z art. 2 Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych:

„Działaczem opozycji antykomunistycznej jest osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 4 czerwca 1989 r., łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziła, w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi, zagrożoną odpowiedzialnością karną, działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce”.

Dodatkowe świadczenie emerytalne za działalność antykomunistyczną przysługuje osobie która spełnia wskazany wyżej warunek 12 miesięcy działalności i jednocześnie co najmniej jednego miesiąca pozbawiania wolności za taką działalność.

Dodatkowe świadczenie pieniężne za działalność antykomunistyczną. Jaka kwota od marca 2024?

- Osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przysługuje prawo do wystąpienia o przyznanie świadczenia pieniężnego w wysokości najniższej emerytury miesięcznie. Od 1 marca 2024 roku najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł. Świadczenie pieniężne przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych – podaje strona kombatanci.gov.pl. Ta sama strona udostępnia również wzór wniosku dla ubiegających się o świadczenie.

