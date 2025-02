Znany bank wycofa się z Polski do końca roku. Do zwolnienia aż 1600 osób

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne to nowa forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, zupełnie niezależna od zasiłku czy dodatku pielęgnacyjnego. Mogą je otrzymać emeryci, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do 18. roku życia posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej opieki. Dotyczy to zarówno rodziców, jak i dziadków zobowiązanych do alimentacji.

Wysokość świadczenia to 3287 zł miesięcznie.

Nie jest ono uzależnione od wysokości dochodu.

Można je łączyć z pobieraniem emerytury.

W przypadku opieki nad więcej niż jednym niepełnosprawnym dzieckiem, na każde kolejne przysługuje dodatkowe 3287 zł.

WAŻNE! Świadczenie pielęgnacyjne nie wstrzymuje wypłaty emerytury – oba świadczenia są wypłacane niezależnie od siebie. Dodatkowo, opiekun może podjąć pracę zarobkową bez ryzyka utraty świadczenia.

Kiedy nie otrzymamy świadczenia opiekuńczego?

Świadczenie nie przysługuje, gdy:

podopieczny przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę,

inna osoba pobiera już świadczenie pielęgnacyjne na tę samą osobę,

opiekun pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Jak się ubiegać o świadczenie?

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić osobiście, przez portal Emp@tia lub ePUAP. Do wniosku trzeba dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego.

Wypłaty realizowane są między 10. a 20. dniem każdego miesiąca przez ośrodki pomocy społecznej lub urzędy gminy. Wnioski rozpatrywane są w ciągu miesiąca, a w przypadku odmowy można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni.

Ile wynosi waloryzacja świadczenia?

Warto podkreślić, że świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Kwota 3287 zł obowiązująca w 2025 roku wynika ze wzrostu płacy minimalnej, która została podniesiona o 10 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Dla emerytów sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny jest to znaczące wsparcie finansowe, które może pomóc w zapewnieniu godnych warunków życia zarówno opiekunowi, jak i podopiecznemu. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przyznania świadczenia, można skonsultować się z pracownikami ośrodka pomocy społecznej, którzy udzielą szczegółowych informacji.

