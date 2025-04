Co jeść na Wielkanoc?

Zastanawiasz się, jak zwiększyć swoją emeryturę? Wniosek EPD-21 to prosty sposób na dodatkowe pieniądze. Jest to oświadczenie, które składasz w ZUS, aby ten nie pobierał zaliczki na podatek dochodowy od Twojego świadczenia emerytalnego lub rentowego. Dzięki temu, co miesiąc na Twoje konto może wpływać wyższa kwota, a także wzrośnie wysokość trzynastej emerytury. Warto pamiętać, że wniosek EPD-21 jest szczególnie korzystny dla osób, których roczny dochód z ZUS nie przekracza 30 tys. zł.

Kto może zyskać?

Wniosek EPD-21 nie jest dla każdego. Aby móc skorzystać z możliwości niepłacenia zaliczek na podatek dochodowy, Twój roczny dochód z emerytury lub renty nie może przekraczać 30 000 zł. Oznacza to, że jeśli suma Twoich świadczeń brutto wypłacanych przez ZUS w ciągu roku przekroczy tę kwotę, ZUS zacznie pobierać zaliczki na podatek.

Kto więc najbardziej skorzysta na złożeniu wniosku EPD-21? Przede wszystkim emeryci i renciści, których miesięczne świadczenie brutto jest niższe niż 2500 zł i którzy nie uzyskują dodatkowych dochodów z innych źródeł (np. z pracy). Dla tych osób wniosek EPD-21 może oznaczać realne zwiększenie comiesięcznych wypłat i wyższą trzynastą emeryturę.

Jak złożyć wniosek EPD-21?

Złożenie wniosku EPD-21 jest proste i możesz to zrobić na kilka sposobów. Najważniejsze, aby wniosek EPD-21 trafił do ZUS. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

Pobierz wniosek ze strony ZUS, wypełnij go i wyślij pocztą na adres dowolnej placówki ZUS. Elektronicznie przez PUE ZUS: Zaloguj się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, wypełnij wniosek online i wyślij go elektronicznie. To najwygodniejsza opcja, jeśli masz profil na PUE ZUS.

Gdzie znaleźć wniosek EPD-21? Możesz go pobrać ze strony internetowej ZUS w zakładce "Wzory formularzy" (link: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/podatki) lub otrzymać w każdej placówce ZUS.

