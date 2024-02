Biden vs Trump

Spis treści

Skarbówka zwróci niektórym emerytom podatek, nawet 400 zł. Państwo zwróci pobrany PIT emerytom i rencistom z niższymi świadczeniami. Na przelew z Urzędu Skarbowego mogą liczyć ci, których emerytura lub renta w 2023 r. nie przekroczyła 30 tys. zł rocznie. Nadpłaconą zaliczkę na podatek dochodowy urzędy skarbowe będą zwracać od połowy lutego, a termin zwrotu nadpłaty zależy od formy rozliczenia. Jeśli złożysz PIT elektronicznie np. przez usługę Twój e-PIT, zwrot nadpłaty otrzymasz w ciągu 45 dni od złożenia zeznania. Jeśli złożysz PIT w wersji papierowej, Urząd Skarbowy na zwrot nadpłaconego podatku będzie mieć trzy miesiące.

Od przyznanej emerytury brutto obowiązuje podatek dochodowy, który jest odprowadzany w postaci comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Jednak seniorzy, których emerytura jest niższa niż 2500 zł brutto miesięcznie, w ogóle nie płacą tego podatku. Zniesienie obowiązku płacenia podatku przez osoby pobierające świadczenie emerytalne (obowiązujące od początku 2022 r.) nie dotyczy każdego emeryta. W 2023 roku przeciętne świadczenie emerytalne wynosiło 3304 zł. Co roku emerytury są waloryzowane. Proces ten przypada na 1 marca i polega na pomnożeniu kwoty świadczenia oraz podstawy wymiaru emerytury przez wskaźnik waloryzacji. Zwolnienie podatkowe dotyczy osób, których świadczenia nie przekraczają 2500 zł miesięcznie. Osoba korzystająca z wyższych świadczeń musi niestety zapłacić podatek - od kwot przekraczającej ten próg. Instytucje, które wypłacają świadczenia emerytalne, są zobowiązane do odliczania od kwoty emerytury brutto zaliczki na podatek dochodowy. Inne zasady płacenia tego podatku dotyczą osób pracujących na emeryturze, a inne tych, które utrzymują się jedynie ze świadczeń emerytalnych.

Od lipca 2022 r. zmieniła się wysokość podatku dochodowego – z 17 proc. do 12 proc. Emerytów nadal obowiązuje składka zdrowotna w wysokości 9 proc. kwoty emerytury brutto. Taka decyzja obejmie większość polskich emerytów. Pozostali są zobowiązani do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, ale tylko od nadwyżki powyżej kwoty 2500 zł brutto.

Kwota emerytury na koncie

Osoby, którym zostało przyznane świadczenie emerytalne, same mogą sprawdzić, ile pieniędzy wpłynie na ich konto. Obliczenie wysokości emerytury netto trzeba zacząć od obliczenia składki zdrowotnej: pomnożenia kwoty emerytury brutto przez 9 proc. Następnie, aby uzyskać kwotę podatku dochodowego, trzeba pomnożyć emeryturę brutto przez 12 proc. Od uzyskanego wyniku należy odjąć kwotę pomniejszającą podatek, która wynosi 300 zł. Pomniejszenie emerytury brutto o te liczby daje wynik: sumę, jaką otrzyma się na konto.

Oprócz comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy emeryt musi rozliczyć się z urzędem skarbowym — na formularzach PIT-40A oraz PIT-11. Pierwszy z formularzy jest wystawiany automatycznie przez organ wypłacający świadczenie, który przesyła deklarację do odpowiedniego urzędu skarbowego, a następnie do świadczeniobiorcy. Instytucja nie ma obowiązku dostarczenia druku PIT do emeryta, gdy suma pobranych zaliczek przewyższa wyliczoną przez nią kwotę podatku.

Jeśli według seniora wystawiony PIT-40A zawiera niekompletne informacje, może wnioskować o jego korektę do płatnika składek bądź też złożyć osobiście deklarację podatkową do urzędu skarbowego, w terminie obowiązującym wszystkich podatników. Jeśli emeryt lub rencista zamierza przekazać 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego, składa druk PIT-OP do Urzędu Skarbowego.

Kiedy musisz osobiście składać deklarację PIT

O tym, czy emeryt musi osobiście składać PIT, decyduje jego ewentualne zatrudnienie. Jeśli nadal pracujemy, czyli emerytura nie jest naszym jedynym źródłem utrzymania, musimy złożyć deklarację podatkową. Osoby pracujące na emeryturze podlegają takim samym zasadom co osoby pracujące bez emerytury. Czyli seniorów obowiązuje zeznanie roczne (PIT-37), wypełnione na podstawie otrzymanego od ZUS-u lub KRUS-u (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) PIT-40A lub PIT-11.Deklarację podatkową sporządzają także emeryci, którzy rozliczają się razem z małżonkiem lub jako osoba samotna z dzieckiem. Ale i osoby, które uzyskały w roku podatkowym dodatkowe dochody/przychody podlegające opodatkowaniu.

Ulgi podatkowe na emeryturze

Emerytom przysługują takie same ulgi podatkowe jak innym podatnikom. Muszą oni jednak spełnić określone przepisami warunki, aby skorzystać z tych ulg. Są to między innymi ulgi:

rehabilitacyjne (dla osób niepełnosprawnych lub opiekujących się niepełnosprawnym, mające wspomóc utrzymywanie niepełnosprawnych w związku z wydatkami na fizjoterapię i na utrzymanie),

ulgi na dzieci (dla osób wychowujących niepełnoletnie dzieci uczące się i studiujące poniżej 25. roku życia, przysługujące również rodzicom wychowującym dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny),

ulgi na darowizny przysługujące osobom, które przekazały darowiznę na cele użytku publicznego (cele charytatywno-opiekuńcze, cele kultu religijnego)

ulga dla krwiodawców, mieszkaniowa, internetowa, termomodernizacyjna i inne

Którzy emeryci powinni złożyć w 2024 roku oświadczenie podatkowe do ZUS?

Emeryci czy renciści nie muszą co roku składać oświadczeń podatkowych w ZUS. Nowe oświadczenia należy dostarczyć tylko w sytuacji zmiany lub odwołania dotychczasowych. Jeśli takie zmiany nie nastąpiły, dotychczasowe oświadczenia obowiązują także na kolejne lata podatkowe. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek złożone na 2023 rok obowiązują również w 2024 roku i będą obowiązywać w kolejnych latach. Dlatego jeżeli nic się nie zmieniło, nie trzeba co roku składać nowych oświadczeń. Te złożone poprzednio obowiązują w następnych latach podatkowych - do czasu ich odwołania lub zmiany. Jeżeli więc nie zaszły żadne zmiany, emeryt lub rencista nie ma więc obowiązku składać nowego oświadczenia podatkowego w ZUS.

Jeśli więc w kwestii rozliczeń z fiskusem nic się u nas nie zmieniło, czyli np. nadal chcemy rozliczać podatek wspólnie z mężem lub żoną, nie musimy składać nowego oświadczenia, ponieważ obowiązuje nasze oświadczenie z ubiegłego roku. Nowe oświadczenie musimy dostarczyć tylko wtedy, gdy chcemy odwołać poprzednie lub dokonać oświadczenia zmienionego – innego niż już przez nas złożone.

Zasady:

Oświadczenia podatkowe do ZUS emeryt lub rencista ma obowiązek wycofać lub zmienić jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Gdy podatnik zmieni uprzednio złożone oświadczenie lub wniosek, tym samym nie będzie miał obowiązku wycofania poprzednio złożonych wniosków lub oświadczeń. Wniosek lub oświadczenie późniejsze uchyla wniosek lub oświadczenie wcześniejsze.

Formularze wniosków i oświadczeń w sprawach podatkowych

EPD-16 (Oświadczenie EPD-16) - Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem.

EPD-17 - (Wniosek EPD-17) - Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy.

EPD-18 - (Wniosek EPD-18) - Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy z pomniejszeniem/ bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

EPD-19 - (Wniosek EPD-19) - Wniosek/wycofanie wniosku o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

EPD-20 (Oświadczenie EPD-20) - Oświadczenie/wycofanie oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

EPD-21 - (Wniosek EPD-21 )- Wniosek/wycofanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł.

EPP (Wniosek EPP) - Oświadczenie dla celów podatkowych w związku z potrąceniami ze świadczenia małżonka na zaspokojenie potrzeb rodziny.

Quiz PRL. Jak dobrze pamiętasz serial "Czterdziestolatek"? Pytanie 1 z 10 Serial rozpoczyna się w dniu których urodzin głównego bohatera Stefana Karwowskiego (Andrzej Kopiczyński):: pięćdziesiątych czterdziestych szcześćdziesiątych Dalej