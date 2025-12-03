Dodatkowy dzień wolny w grudniu w całej Polsce. Decyzja już zapadła

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
Marta Kowalska
2025-12-03 7:38

Wigilia 2025 roku wprowadzi przełomową zmianę, na którą czekało wielu mieszkańców Polski. Po raz pierwszy 24 grudnia stanie się dniem wolnym od pracy, co umożliwi spokojne przygotowania do świąt bez potrzeby korzystania z urlopu. Dowiedz się, jakie to ma znaczenie dla Ciebie i Twojej rodziny.

Osoby układające stół wigilijny z naczyniami, kieliszkami, serwetkami i świątecznymi dekoracjami. Na stole palą się świece i widać elementy zielonych gałązek jodły, szyszek oraz czerwonych koralików, a w tle rozmyte światełka choinkowe. To symbol przygotowań do wolnej Wigilii, o której przeczytasz na Super Biznes.

Kto skorzysta z wolnej Wigilii w tym roku?

Wolna Wigilia dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę we wszystkich branżach, a samo wprowadzenie wolnej Wigilii to nie tylko kwestia przepisów prawa pracy, ale także odzwierciedlenie zmieniających się oczekiwań społecznych. Coraz więcej osób ceni sobie równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, a możliwość spędzenia czasu z rodziną w tak ważnym dniu jak Wigilia staje się priorytetem. To posunięcie może również przyczynić się do wzmocnienia więzi rodzinnych i redukcji stresu związanego z przedświąteczną gorączką.

Czy wszyscy będą mieli wolne 24 grudnia?

Niestety, nie wszyscy pracownicy będą mogli cieszyć się wolną Wigilią. Istnieją pewne wyjątki, gdzie praca 24 grudnia jest dopuszczalna, wynikające z artykułu 151 Kodeksu pracy. Dotyczy to między innymi:

  • służb ratowniczych i usuwania awarii,,
  • pracy w ruchu ciągłym i zmianowej,
  • niezbędnych remontów,
  • transportu i komunikacji.
  • zakładowych służb ochrony i ratowniczych,
  • pilnowania mienia.
  • rolnictwa i hodowli,
  • gastronomii, hotelarstwa, zakładów leczniczych i jednostek pomocy społecznej,
  • działalności o szczególnej użyteczności społecznej, np. w kulturze, turystyce czy oświacie.

Osoby, które z tych powodów będą pracować w Wigilię, muszą otrzymać w zamian inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli nie będzie to możliwe, przysługuje im dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tym dniu.

Wigilia w handlu - obowiązujące zasady

Dla branży handlowej nowe przepisy mają szczególne znaczenie. Wigilia Bożego Narodzenia jest wolna od zajęć zarobkowych dla wszystkich pracowników, w tym również zatrudnionych w handlu, z pewnymi wyjątkami. Placówki, których nie obejmuje zakaz handlu w niedziele i święta (określone w art. 6 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni), takie jak stacje paliw czy apteki, mogą być otwarte. Właściciel sklepu może sam stanąć za ladą i korzystać z nieodpłatnej pomocy najbliższych, pod warunkiem, że nie zatrudnia ich na stałe.

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała kontrole przestrzegania nowych regulacji. Za nielegalne zobowiązanie do pracy w Wigilię grozi grzywna do 30 000 zł, a w przypadku handlu kara może sięgać nawet 100 000 zł.

Dodatkowe niedziele handlowe w grudniu

Aby zrekompensować ograniczenie handlu w Wigilię, trzy niedziele poprzedzające Boże Narodzenie 2025 roku będą niedzielami handlowymi. Zakupy będziemy więc mogli zrobić 7 grudnia, 14 grudnia i 21 grudnia. Nowelizacja wprowadza również zasadę, że w grudniu pracownik handlu może być zatrudniony maksymalnie przez dwie niedziele.

Dni wolne w 2025 roku

Wprowadzenie wolnej Wigilii oznacza, że liczba dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce wzrosła do 14. W tym roku, dzięki wolnej Wigilii oraz świątecznym dniom wolnym, pracownicy będą mieli w sumie pięć dni wolnych z tytułu Bożego Narodzenia.

