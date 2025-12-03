Dodatkowy dzień wolny w grudniu w całej Polsce. Decyzja już zapadła

Kto skorzysta z wolnej Wigilii w tym roku?

Wolna Wigilia dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę we wszystkich branżach, a samo wprowadzenie wolnej Wigilii to nie tylko kwestia przepisów prawa pracy, ale także odzwierciedlenie zmieniających się oczekiwań społecznych. Coraz więcej osób ceni sobie równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, a możliwość spędzenia czasu z rodziną w tak ważnym dniu jak Wigilia staje się priorytetem. To posunięcie może również przyczynić się do wzmocnienia więzi rodzinnych i redukcji stresu związanego z przedświąteczną gorączką.

Czy wszyscy będą mieli wolne 24 grudnia?

Niestety, nie wszyscy pracownicy będą mogli cieszyć się wolną Wigilią. Istnieją pewne wyjątki, gdzie praca 24 grudnia jest dopuszczalna, wynikające z artykułu 151 Kodeksu pracy. Dotyczy to między innymi:

służb ratowniczych i usuwania awarii,,

pracy w ruchu ciągłym i zmianowej,

niezbędnych remontów,

transportu i komunikacji.

zakładowych służb ochrony i ratowniczych,

pilnowania mienia.

rolnictwa i hodowli,

gastronomii, hotelarstwa, zakładów leczniczych i jednostek pomocy społecznej,

działalności o szczególnej użyteczności społecznej, np. w kulturze, turystyce czy oświacie.

Osoby, które z tych powodów będą pracować w Wigilię, muszą otrzymać w zamian inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli nie będzie to możliwe, przysługuje im dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tym dniu.

Wigilia w handlu - obowiązujące zasady

Dla branży handlowej nowe przepisy mają szczególne znaczenie. Wigilia Bożego Narodzenia jest wolna od zajęć zarobkowych dla wszystkich pracowników, w tym również zatrudnionych w handlu, z pewnymi wyjątkami. Placówki, których nie obejmuje zakaz handlu w niedziele i święta (określone w art. 6 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni), takie jak stacje paliw czy apteki, mogą być otwarte. Właściciel sklepu może sam stanąć za ladą i korzystać z nieodpłatnej pomocy najbliższych, pod warunkiem, że nie zatrudnia ich na stałe.

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała kontrole przestrzegania nowych regulacji. Za nielegalne zobowiązanie do pracy w Wigilię grozi grzywna do 30 000 zł, a w przypadku handlu kara może sięgać nawet 100 000 zł.

Dodatkowe niedziele handlowe w grudniu

Aby zrekompensować ograniczenie handlu w Wigilię, trzy niedziele poprzedzające Boże Narodzenie 2025 roku będą niedzielami handlowymi. Zakupy będziemy więc mogli zrobić 7 grudnia, 14 grudnia i 21 grudnia. Nowelizacja wprowadza również zasadę, że w grudniu pracownik handlu może być zatrudniony maksymalnie przez dwie niedziele.

Dni wolne w 2025 roku

Wprowadzenie wolnej Wigilii oznacza, że liczba dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce wzrosła do 14. W tym roku, dzięki wolnej Wigilii oraz świątecznym dniom wolnym, pracownicy będą mieli w sumie pięć dni wolnych z tytułu Bożego Narodzenia.

