Dodatkowy dzień wolny za Niedzielę Wielkanocną? Jest decyzja rządu

Koniec marzeń o dodatkowym wolnym. Jest oficjalna decyzja

Pomysł, by pracownicy mogli odbierać dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w niedzielę, został oficjalnie odrzucony. Petycja złożona przez Fundację "Można Lepiej!" w tej sprawie została rozpatrzona negatywnie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W oficjalnym zawiadomieniu resort szczegółowo wyjaśnił, dlaczego obecne przepisy nie zostaną zmienione. Oznacza to, że w najbliższych latach nie ma co liczyć na dodatkowe dni urlopu z tego tytułu.

Sobota to nie to samo co niedziela. Kluczowa różnica w przepisach

Wiele osób zastanawia się, dlaczego za święto w sobotę należy się wolne, a za niedzielę już nie. Ministerstwo w swoim uzasadnieniu wyjaśniło, że kluczowa jest tu konstrukcja Kodeksu pracy.

Zgodnie z prawem, każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Ponieważ większość z nas pracuje w systemie pięciodniowego tygodnia pracy, sobota jest dniem wolnym wynikającym z tego właśnie rozkładu. Gdyby pracodawca nie "oddał" dnia wolnego za święto w sobotę, naruszyłby zasadę pięciodniowego tygodnia pracy. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny w 2012 roku. Święto w niedzielę. Sytuacja jest zupełnie inna, gdy święto wypada w niedzielę. Niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a nie dniem wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy. Przepisy Kodeksu pracy wprost wyłączają niedzielę z mechanizmu obniżania wymiaru czasu pracy. Mówiąc prościej, święto w niedzielę nie zaburza zasady pięciodniowego tygodnia pracy, więc pracodawca nie ma obowiązku oddawania za nie dodatkowego dnia wolnego.

Ile dni wolnego tracimy w 2026 roku?

Decyzja ministerstwa oznacza, że w latach, gdy wiele świąt wypada w niedzielę, liczba dni wolnych będzie mniejsza. Tak będzie właśnie w 2026 roku, kiedy "stracimy" aż cztery potencjalne dni do odbioru.

Święta w sobotę (za które odbierzemy dzień wolny):

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

– Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Święta w niedzielę (za które nie dostaniemy dodatkowego wolnego):

5 kwietnia – Wielkanoc

– Wielkanoc 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

– Święto Narodowe Trzeciego Maja 24 maja – Zielone Świątki

– Zielone Świątki 1 listopada – Wszystkich Świętych

Resort podsumował, że obecne rozwiązanie jest spójne i zachowuje równowagę między interesami pracowników a potrzebami pracodawców. Na zmiany w tej kwestii będziemy musieli więc jeszcze poczekać.

PTNW - Miłosz Bembinow