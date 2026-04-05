Dodatkowy dzień wolny za Niedzielę Wielkanocną? Jest decyzja rządu

Koniec marzeń o dodatkowym wolnym. Jest oficjalna decyzja
Pomysł, by pracownicy mogli odbierać dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w niedzielę, został oficjalnie odrzucony. Petycja złożona przez Fundację "Można Lepiej!" w tej sprawie została rozpatrzona negatywnie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W oficjalnym zawiadomieniu resort szczegółowo wyjaśnił, dlaczego obecne przepisy nie zostaną zmienione. Oznacza to, że w najbliższych latach nie ma co liczyć na dodatkowe dni urlopu z tego tytułu.
Sobota to nie to samo co niedziela. Kluczowa różnica w przepisach
Wiele osób zastanawia się, dlaczego za święto w sobotę należy się wolne, a za niedzielę już nie. Ministerstwo w swoim uzasadnieniu wyjaśniło, że kluczowa jest tu konstrukcja Kodeksu pracy.
- Święto w sobotę. Zgodnie z prawem, każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Ponieważ większość z nas pracuje w systemie pięciodniowego tygodnia pracy, sobota jest dniem wolnym wynikającym z tego właśnie rozkładu. Gdyby pracodawca nie "oddał" dnia wolnego za święto w sobotę, naruszyłby zasadę pięciodniowego tygodnia pracy. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny w 2012 roku.
- Święto w niedzielę. Sytuacja jest zupełnie inna, gdy święto wypada w niedzielę. Niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a nie dniem wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy. Przepisy Kodeksu pracy wprost wyłączają niedzielę z mechanizmu obniżania wymiaru czasu pracy. Mówiąc prościej, święto w niedzielę nie zaburza zasady pięciodniowego tygodnia pracy, więc pracodawca nie ma obowiązku oddawania za nie dodatkowego dnia wolnego.
Ile dni wolnego tracimy w 2026 roku?
Decyzja ministerstwa oznacza, że w latach, gdy wiele świąt wypada w niedzielę, liczba dni wolnych będzie mniejsza. Tak będzie właśnie w 2026 roku, kiedy "stracimy" aż cztery potencjalne dni do odbioru.
Święta w sobotę (za które odbierzemy dzień wolny):
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
Święta w niedzielę (za które nie dostaniemy dodatkowego wolnego):
- 5 kwietnia – Wielkanoc
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
- 24 maja – Zielone Świątki
- 1 listopada – Wszystkich Świętych
Resort podsumował, że obecne rozwiązanie jest spójne i zachowuje równowagę między interesami pracowników a potrzebami pracodawców. Na zmiany w tej kwestii będziemy musieli więc jeszcze poczekać.
