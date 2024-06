Dodatkowy urlop dla rodziców. Poznaliśmy szczegóły

Koniec 800 plus i 13-tek? Bruksela narzuci nam cięcia w wydatkach

Dodatkowy urlop rodzicielski dla rodziców wcześniaków i hospitalizowanych dzieci

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji Kodeksu pracy, które wydłużają urlop macierzyński dla rodziców dzieci, które urodziły się jako wcześniak, lub wymagały dłuższego pobytu w szpitalu. Obecnie regulacja jest konsultowana ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i Radą Dialogu Społecznego.

Projekt uzasadniono tym, że obecnie rodzice wcześniaków mają takie same uprawnienia rodzicielskie, jak rodzice zdrowych dzieci, czyli urlopy macierzyńskie, ojcowskie, rodzicielskie i wychowawcze. Jednak w przypadku dzieci hospitalizowanych konieczne częstsze wizyty u lekarza, czy długotrwała rehabilitacja wiążą się z koniecznością korzystania z urlopów wypoczynkowych, żeby zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę.

Jak wynika z obecnych przepisów Kodeksu Pracy, pracownica, która urodziła dziecko wymagające opieki szpitalnej po wykorzystania 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może wykorzystać pozostałą część urlopu w terminie późniejszym po wyjściu ze szpitala. Niemniej pierwszych 8 tygodni urlopu macierzyńskiego nie można przerwać. Zmiany w projekcie mają umożliwić rodzicom kontynuację leczenia dzieci bez konieczności rezygnowania z pracy, lub wykorzystania urlopów wypoczynkowych.

Ile wyniesie dodatkowy urlop rodzicielski?

Projekt zakłada, że dodatkowy urlop rodzicielski będzie udzielany na wniosek, możliwy do wykorzystania w jednej części - bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Płatny będzie w 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Rozwiązanie będzie stosowane do rodziców przysposabiających dziecko i rodzin zastępczych.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 tygodni albo do 15 tygodni w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko lub w zależności od masy urodzeniowej dziecka.

W projekcie założono, że dla pracujących rodziców dzieci, które urodziły się przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 gramów, dodatkowy urlop macierzyński będzie uzależniony od okresu hospitalizacji dziecka w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15 tygodnia po porodzie.

Pracujący rodzice dziecka urodzonego po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 gramów będą uprawnieni do tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia po porodzie.

W projekcie czytamy, że zmiany obejmą także pracujących rodziców, których dziecko urodziło się po ukończeniu 36. tygodnia ciąży, ale wymaga hospitalizacji. W tym przypadku, żeby pracownik mógł mieć prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dziecko musi być hospitalizowane w okresie od 5 do 28 dnia po porodzie przynajmniej przez dwa kolejne dni. Jeżeli hospitalizacja nastąpi 29 dnia od porodu, a dziecko wyszło ze szpitala po trzech dniach od porodu, pracownik nie będzie miał prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Zgodnie z projektem przy ustalaniu wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego okresy pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8. tygodnia lub 15. tygodnia po porodzie będą się sumowały, a niepełny tydzień zostanie zaokrąglony w górę do pełnego tygodnia. Regulacja ta uwzględnia przerwy pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami dziecka.

Zgodnie z projektem również osobom ubezpieczonym niebędącym pracownikami będzie przysługiwał zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Jak przewiduje projekt, dodatkowy urlop macierzyński będzie udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zakończeniem korzystania z urlopu macierzyńskiego.

