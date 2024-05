Urlop dla rodziców wcześniaków na nowych zasadach. Jakie zmiany szykuje rząd?

Pensja minimalna wzrośnie do 5150 zł? Minister pracy potwierdza

Urlop dla rodziców wcześniaków. Będzie obowiazywać zasada "tydzień za tydzień"

Minister przekazała, że projekt zakłada wprowadzenie zasady "tydzień za tydzień". "Oznacza to, że tydzień hospitalizacji to tydzień dłuższego urlopu macierzyńskiego czy to rodziców dzieci za wcześnie urodzonych, czy też dla tych, które z jakichś powodów medycznych musiały pozostać w szpitalu" - wyjaśniła.

Na początku stycznia Dziemianowicz-Bąk otrzymała od przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia "Razem dla Wcześniaków" petycję w tej sprawie. Matki wcześniaków przebywające na urlopie macierzyńskim zaapelowały o wydłużenie urlopu o czas, jaki dziecko po przyjściu na świat spędziło w szpitalu. Obecnie ich urlopy macierzyńskie działają na ogólnych zasadach. Zaczynają się w momencie urodzenia dziecka, niezależnie od tego, jak długo musi ono zostać w szpitalu.

Prace nad projektem ustawy trwały od lutego. W marcu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk informowała, że według założeń urlop nie byłby zarezerwowany tylko dla matek, ale także dla ojców, prawnych opiekunów, rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych.

