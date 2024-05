Dłuższe urlopy dla wszystkich Polaków! Dokumenty są już u minister rodziny

Masowe zwolnienia w polskim gigancie! Wielki zakład do zamknięcia

Dłuższy urlop dla pracowników. Nawet 35 dni

"Solidarność" chce wydłużenia urlopu wypoczynkowego dla pracowników. Związkowcy wskazują, że obecne regulacje pochodzą z lat 70. ubiegłego wieku i należy je zmienić. Taką opinię zawarli w opinii do projektu "Aktywny Rodzic", nad którym obecnie pracuje ministerstwo pracy i rodziny - pisze "Fakt". Związkowcy twierdzą, że zanim państwo ruszy z nowym programem dla rodziców, powinno "pochylić się nad generalnym zagadnieniem efektywnego prawa do wypoczynku pracowników".

Obecnie, zgodnie z Kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

* 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

* 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

-"Obecne regulacje sięgają lat 70. XX wieku i cały wieloletni wzrost gospodarczy Polski nie przełożył się na żaden progres w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego - zaznaczają związkowcy z "S", cytowani przez "Fakt". Dziennik przypomina, że związkowcy od dawna postulują wydłużenie urlopu dla pracowników. OPZZ proponowało np. by stopniowo wydłużać wolne do 35 dni rocznie i żeby zrównać wymiar urlopu dla wszystkich pracowników.

Prawo do urlopu dla osób prowadzących własną działalność

"Solidarność" chce też zacząć rozmowy o prawie do wypoczynku dla osób prowadzących własną działalność, które obecnie nie posiadają takich praw. Jak podaje serwis pulshr.pl - rząd już szykuje zmiany w zasadach wyliczania stażu pracy. Obecnie praca na podstawie umowy zlecenia (bądź innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu) nie jest wliczana do okresu, od którego zależą m.in. uprawnienia urlopowe. Nie jest okresem zatrudnienia w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk niedawno informowała, że resort ma projekt ustawy, który pozwoli wliczać do stażu pracy czas przepracowany na umowie cywilnoprawnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej.

