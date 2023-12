Dodatkowy urlop w Polsce! Dla kogo do 21 dni wolnego ekstra?

Prywatyzacja? Minister: To nie błąd, to zbrodnia, która osłabi gospodarkę

Komu przysługuje dodatkowy płatny urlop za orzeczenie o niepełnosprawności?

Dodatkowy płatny urlop przysługuje osobie posiadającej orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 19 i art. 20 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Standardowy wymiar dodatkowego wolnego to 10 dni rocznie.

Dodatkowy płatny urlop nie przysługuje w przypadku orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Jaki okres zatrudnienia daje prawo do dodatkowego urlopu?

Prawo do dodatkowego płatnego urlopu przysługuje po przepracowaniu co najmniej jednego roku. Nie musi to być jeden rok u tego samego pracodawcy.

Okres roczny jest liczony niezależnie od liczby pracodawców i przerw w zatrudnieniu.

Jak wydłużyć gratisowy urlop z 10 do 21 dni?

Art. 20 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych daje sposób na wydłużenie gratisowego urlopu do 21 dni – pobyt na turnusie rehabilitacyjnym (turnus koniecznie na wniosek lekarza).

Wydłużenie dodatkowego urlopu ponad limit 10 dni jest możliwe również w przypadku wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających albo uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeśli te czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Turnus rehabilitacyjny to również potencjalna korzyść w rozliczeniu PIT

Turnus rehabilitacyjny może dać podwójną korzyść – nie tylko wydłużenie dodatkowego urlopu, również korzyści podatkowe w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym zalicza się do tzw. wydatków nielimitowanych w ramach ulgi rehabilitacyjnej tzn. można dokonać odliczenia całości kosztu w rocznym rozliczeniu PIT.

