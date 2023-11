Palacz jest nieefektywny w pracy

Portal benefitnews.com, zwraca uwagę, że palenie sprzyja byciu nieefektywnym w pracy i chorobowej absencji. Palacze mają średnio o 31 proc. wyższy wskaźnik zwolnień lekarskich w porównaniu z osobami niepalącymi, nawet po uwzględnieniu płci, wieku i zawodu. Pracodawca z powodu palenia wśród pracowników, wynosi 5816 dol. rocznie na osobę w 2013 r. Po uwzględnieniu inflacji będzie to prawie 8 tys. dol. w 2022 r. — pisze benefitnws.com.

W Polsce bezpośredni koszt palenia papierosów (związany z leczeniem palaczy) to rocznie ok. 50 mld zł. Papierosy generują niemal drugie tyle kosztów pośrednich – ok. 42 mld zł. Ten koszt, który ponoszą firmy i przedsiębiorcy. Związany jest on z nieobecnością pracownika spowodowaną chorobą, a także paleniem w godzinach pracy, co prowadzi do spadku efektywności.

Z kolei z badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika że statystycznie co czwarty Polak wychodzi na dymka w czasie pracy. "Pracodawca traci na tym mniej więcej cztery efektywne godziny pracy tygodniowo. W skali roku daje to 22 dni robocze spędzone na paleniu. Co więcej, statystyczny palacz na zwolnieniu lekarskim przebywa średnio o 2,7 dnia dłużej niż osoba niepaląca. Rocznie to dodatkowe 25 utraconych dni pracy".

