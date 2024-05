Styl życia ma coraz większy wpływ na decyzję kupno/najem mieszkania

Osiedla mieszkaniowe przestają być "sypialniami"

Prezes Archicom podczas EKG 2024, przyznał, że aktualny trend w budownictwie mieszkaniowym to wielofunkcyjność. Nazywamy to projektami miastotwórczymi, które polegają na tym, że nie buduje się już "sypialni". W obecnych projektach bierze się pod uwagę potrzeb lokatorów, którzy mają dostęp do różnych usług: od przedszkoli, zielonych stref relaksu, siłowni po sklepy. Są też projekty, gdzie w jednym budynku są mieszkania, a na innych kondygnacjach strefa biurowo-handlowa.

Zdaniem Olbryka to styl życia determinuje dzisiaj decyzje związane z tym czy wolą posiadać czy wynajmować mieszkanie.

"Warszawa "rozlewa się" coraz bardziej. Tereny kiedyś powiedzmy już pozawarszawskie, odległe, dzisiaj są już w granicach miasta. Dogęszczamy miasta, w jego ramach zamieniamy tereny poprzemysłowe, rolnicze, bądź stricte biurowe, w nowoczesne projekty, w ten sposób przyłączając kolejne tereny do miasta, a za pomocą projektów miastotwórczych, mieszkańcy mają wygodne miejsce do życia"-wyjaśniała Olbryk z Archicom. "Pojawiają się wyspy, które w sposób zintegrowany tworzą zupełnie nową jakość życia w mieście"- podkreśla.

Prezes również pytany był o braki w kompleksowych planach zagospodarowania przestrzennego w polskich miastach. Jak przyznał jest to problem.

Proces realizacji projektu to co najmniej kilka lat. Jak wyjaśniał Olbryk, "wyobraźmy sobie, że kupujemy grunt rok, dwa lata, uzgadniamy go kolejne dwa, trzy lata, a potem zaczynamy budować. A potem są wybory, a potem wiele może się zmienić. Zatem we współpracy z samorządami musimy spojrzeć w naprawdę wieloletni sposób" stwierdził prezes Archicom.

Całość rozmowy w poniższym wideo

EKG 2024 Waldemar Olbryk