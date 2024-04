Dojazdem autem do pracy tańszy niż komunikacją. Zaoszczędzisz 131 tys. zł

Ile kosztuje nas dojazd do pracy? Przez całą karierę zawodową możemy tracić setki tysięcy złotych

W raporcie WEI "Nie takie auta straszne, czyli jak samochody rozwiązują problemy Polaków" sprawdzono, czy opłaca się używać auta na dojazdy do pracy. W badaniu wzięto pod uwagę obiektywny czynnik czasu dojazdu, bez subiektywnych (takich jak przyjemność z jazdy, czy niechęć do komunikacji miejskiej), oraz stosowania auta jako jedynego środku transportu (przy braku komunikacji publicznej w danym miejscu).

Do wyliczeń wykorzystano badania m.in. "Mobilność na co dzień" (K. Kowalczuk, Mobilność na co dzień, CBOS), "Polacy o dojazdach do pracy" (LeasingTeamGroup 2023), "Dojazdy Polaków do pracy" (Michael Page Polska, Stres), czy "Commute survey" i podparto się badaniami GUS, Eurostat, wyspecjalizowanych firm, polskich uczelni, czy władz samorządowych jak Barometr Warszawski. Badanie poszerzono opiniami przeciwników i zwolenników aut z platform społecznościowych i nie tylko.

Według szacunków średnie dziennie pracujący Polak przeznacza 41 minut na dojazdy do pracy. Jak jednak wskazują autorzy raportu, może być to wartość zaniżona. Ponadto jest spore zróżnicowanie, a w dużych miastach dojazd zwykle jest dłuższy.

Ile kosztują nas dojazdy i ile możemy zaoszczędzić dzięki autom?

WEI wyliczyło, że wartość czasu, zużywana przez przeciętnego Polaka wynosi 687,90 zł miesięcznie, 8254,84 zł rocznie i 277 362,54 zł przez całe życie zawodowe. W dużych miastach sytuacja jest znacznie gorsza, np. w Warszawie miesięcznie to 1585,32 zł, rocznie 19 023,80 zł, a przez całe życie zawodowe 639 199,51 zł.

Autorzy wskazali koszty wykorzystania aut do podróży z pracy i do pracy (bez użytku prywatnego i kosztów wykorzystania pojazdu) wynoszą dziennie 17,25 zł; miesięcznie 362,25 zł; rocznie 4347,5 zł, a przez całe życie 146 069,20 zł.

Tym samym korzyść netto przeciętnego pracującego Polaka z dojazdów do pracy autem wynosi 15,51 zł dziennie, 325,65 zł miesięcznie i 3907,84 zł rocznie. Przez całe życie to już oszczędność 131 303,34 zł.

- Zestawiając korzyści finansowe netto wynikające z zastosowania aut do podróży doi z pracy dla przeciętnego pracującego Polakaz szacunkami dotyczącymi oszczędności czasudzięki samochodom można dojść do wniosku, żeoszczędność czasu i możliwość przeznaczeniago na sprawy prywatne jak rodzina, czy hobbystanowi jeden z głównych argumentów na rzeczposiadania i użytkowania aut przez pracujących Polaków - czytamy w raporcie.

