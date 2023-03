i Autor: Pexels

Rozliczenie podatkowe

Odliczenie kosztów dojazdu do pracy. Kiedy można odliczyć i czy to się opłaca?

W związku z rosnącymi cenami paliw wiele osób przesiadło się do komunikacji miejskiej licząc na oszczędności. Niestety radość nie trwała długo - cena biletów również poszybowały w górę. Istnieje jednak możliwość odliczenia dojazdu do pracy w deklaracji podatkowej. Jak to zrobić?