i Autor: SHUTTERSTOCK waluta, waluty, banknoty, euro, złoty, dolar, pieniądze

Kursy walut

Dolar w dół, euro w górę. Jakie są notowania walut 11.03.2025

Jakie są kursy walut we wtorek 11 marca 2025 roku? Jak podaje Narodowy Bank Polski euro kosztuje 4,19 zł, dolar amerykański 3,84 zł, funt szterling 4,97 zł, a frank szwajcarski 4,36 zł. Co wpływa na kursy walut i kiedy najlepiej wymieniać waluty, by na tym interesie nie stracić?