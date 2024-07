Minister Domański burzy "Polski Ład". Takie zmiany czekają Polaków

Rząd Tuska odwraca reformę PiS - Polski Ład

Jak stwierdził Andrzej Domański dla money.pl, "rządy PiS doprowadziły do dewastacji finansów samorządów. Chcemy krok po kroku naprawić popełnione wówczas błędy". Minister finansów wyjaśnia, że "straty, które przyniósł Polski Ład, są efektem tego, że zwykła, prosta zmiana w preferencji dla ryczałtu czy manipulacja stawkami może totalnie zdemontować finanse samorządów, jak stało się w przypadku Polskiego Ładu".

Według zapowiedzi szefa resortu finansów, w projektowanych zmianach planowane jest wprowadzenie mechanizmu, dzięki któremu "dochody samorządów będą liczone nie od wpływów, a od bazy podatkowej, czyli od tego, jak duży dochód na danym terenie zgłaszają podatnicy PIT, CIT."

"Dzięki temu nie tylko samorządy będą miały więcej środków, ale również będą miały znacznie większą przewidywalność" - ocenił Domański w wywiadzie dla portalu money.pl.

Dalej szef resortu finansów odniósł się do kwestii obietnic wyborczych czyli zmian w zasadach przyznawania renty wdowiej, zmiany w składce zdrowotnej i podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Domański stwierdził, że "o kwocie wolnej naturalnie pamiętamy. Zadeklarowałem, że pokażę plan na jej wdrożenie, ale najpierw pokażę go panu premierowi". Co do pozostałych obietnic stwierdził, że "trwają rozmowy z koalicjantami".

Minister finansów przy tym również odniósł się do kwestii podniesienia akcyzy na wyroby tytoniowe,

"Jestem odpowiedzialny za stabilność finansów publicznych, ale dla naszego rządu ważne są przede wszystkim argumenty zdrowotne" -stwierdził.

Według zapowiedzi Domańskiego nie będzie noweli tegorocznego budżetu państwa. "Dane za czerwiec napawają optymizmem, zobaczymy, jaka będzie dynamika w kolejnych miesiącach" - ocenił i jak stwierdził "Konkretne działania będą zaprezentowane na jesieni przy projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. W resorcie finansów zawsze patrzymy zarówno na stronę dochodową, jak i wydatkową budżetu".