Domański uderza w Nawrockiego ws. budżetu! "Nie ma merytorycznych argumentów"

Budżet 2026 pod znakiem zapytania? Minister Domański odpowiada Nawrockiemu

Minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański, podczas środowej konferencji w Łodzi, odniósł się do wątpliwości prezydenta dotyczących ustawy budżetowej na 2026 rok. W odpowiedzi na słowa Karola Nawrockiego, który krytycznie ocenił stan finansów publicznych przygotowany przez ministra Domańskiego, szef resortu finansów wyraził nadzieję na szybkie podpisanie budżetu przez prezydenta.

- Wciąż liczę, że pan prezydent podpisze budżet. To dobry budżet, w którym realizujemy kluczowe zadania. W mojej opinii nie ma żadnego argumentu za tym, żeby ten budżet nie został przez pana prezydenta szybko podpisany. Prezydent nie ma żadnych merytorycznych podstaw, aby kwestionować konstytucyjność ustawy budżetowej i kierować ją do Trybunału Konstytucyjnego – powiedział Domański.

Domański podkreślił, że budżet na 2026 rok zawiera rekordowe nakłady na bezpieczeństwo i obronę w wysokości ponad 200 mld zł, co stanowi blisko 5% PKB. Ponadto, ustawa przewiduje miliardy na inwestycje infrastrukturalne oraz zwiększone nakłady na służbę zdrowia.

Konsekwencje skierowania budżetu do TK

Minister Domański zwrócił uwagę na potencjalne konsekwencje skierowania ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił, że choć prezydent nie może zawetować ustawy budżetowej, to jej odesłanie do TK bez podpisu będzie decyzją bez merytorycznych podstaw, ale z realnymi skutkami.

- Pan prezydent szczęśliwie ustawy budżetowej zawetować nie może. Faktycznie może skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego bez podpisu. To oczywiście jest w mojej ocenie decyzja, która nie ma żadnych podstaw merytorycznych. Natomiast będzie miała ona swoje konsekwencje i dobrze by było, gdyby pan prezydent Nawrocki z tych konsekwencji zdawał sobie sprawę – powiedział Domański.

Brak podpisu pod ustawą budżetową na 2026 rok i skierowanie jej do TK oznaczałoby, że rząd będzie zmuszony do funkcjonowania na podstawie projektu ustawy. W praktyce, jak wyjaśnił Domański, spowodowałoby to brak dodatkowych środków dla służb takich jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu, które zostały zapewnione na etapie prac sejmowych. Ponadto, ucierpiałyby również dodatkowe środki na naukę, które zostały dołożone w trakcie prac parlamentarnych.

- Tych dodatkowych pieniędzy w przypadku braku podpisu pana prezydenta pod ustawą nie będzie. I to jest myślę bardzo istotny argument, z którego prezydent musi zdawać sobie sprawę – dodał szef MF.

Rekordowe wydatki na obronność i ochronę zdrowia

W budżecie na 2026 rok zaplanowano rekordowe wydatki na obronę narodową, przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81% PKB. Środki te mają być przeznaczone na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa.

Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81% PKB. Priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.

Zgodnie z konstytucją, Prezydent RP ma 7 dni na podjęcie decyzji o podpisaniu budżetu lub skierowaniu go do Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma jednak możliwości zawetowania ustawy budżetowej.

W przypadku skierowania ustawy do TK, Trybunał ma 2 miesiące na wydanie orzeczenia. Jeżeli ustawa budżetowa nie wejdzie w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu ustawy.

