Dominika Kulczyk pozbyła się gigantycznej posiadłości!

Dominika Kulczyk sprzedaje rezydencję w Londynie

Adar Poonawalla, indyjski miliarder, prezes Serum Institute of India odpowiedzialnej m.in. za produkcję szczepionek przeciwko koronawirusowi, opracowanych przez naukowców z Oksfordu i firmę AstraZeneca, kupił luksusową rezydencję Aberconway House w prestiżowej dzielnicy Mayfair w Londynie. Taką wiadomość podał "Financial Times". Dotychczasową właścicielką rezydencji była polska miliarderka Dominika Kulczyk. Nieruchomość mogła kosztować 138 milionów funtów. To największa transakcja sprzedaży domu w stolicy Wielkiej Brytanii w tym roku. Jak podaje "Financial Times", biznesmen wynajął dom od Dominiki Kulczyk już w pierwszym kwartale 2021 roku. Wynajęcie nieruchomości kosztowało go 50 tysięcy funtów tygodniowo. Serwis podaje, że biznesmen, póki co nie przeprowadzi się do Londynu, ale będzie nocować w swojej nowej nieruchomości podczas wizyt w Londynie. W budynku ma działać jedna z firm bogacza. Aberconway House to imponująca posiadłość o powierzchni 2,3 tysiąca metrów kwadratowych, położona zaledwie kilka kroków od Hyde Parku.

