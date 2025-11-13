Domy i działki przejdą na rzecz państwa. Ludzie dostaną 120 dni na wyprowadzkę

- Wejście w życie nowelizacji ustawy o CPK wprowadza istotne zmiany w procesie wywłaszczeń i wypłaty odszkodowań.
- Prezes CPK Filip Czernicki zapowiada, że wniosek o pozwolenie na budowę lotniska może zostać złożony jeszcze w tym roku.
- Nowe przepisy mają na celu uproszczenie procesu wywłaszczania i ułatwienie uzyskiwania odszkodowań, z zaliczkami do 85% wartości.
- Ustawa ustanawia minimalne terminy na wydanie nieruchomości oraz precyzuje ramy czasowe dla wojewody na ustalenie wysokości odszkodowania.
Pozwolenie na budowę CPK jeszcze w tym roku? Ruszą wywłaszczenia
Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, budowa tego kluczowego projektu zyskuje nowy impuls. Zmiany prawne mają na celu usprawnienie procesów decyzyjnych i administracyjnych, co ma przybliżyć realizację tej strategicznej inwestycji.
Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez nowelizację jest możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w oparciu o rygor natychmiastowej wykonalności decyzji wydawanych w pierwszej instancji. Prezes CPK Filip Czernicki zaznacza, że to rozwiązanie umożliwi spółce złożenie wniosku o pozwolenie na budowę jeszcze w tym roku. W takim przypadku, uzyskanie decyzji w 2026 roku otworzy drogę do rozpoczęcia właściwych prac budowlanych.
- Pierwsze prace zapewne w połowie roku (2026 r. – PAP) ruszą w zakresie palowania; to będą wzmocnienia gruntu, na bazie których będziemy budować terminal – mówił wówczas PAP Czernicki.
Oznacza to, że realny start budowy terminala może nastąpić już w połowie 2026 roku.
Ruszą wywłaszczenia. Mieszkańcy będą mieli 120 dni na wyprowadzkę
Jednym z głównych celów nowelizacji jest ułatwienie procesu wywłaszczania i uzyskiwania sprawiedliwych odszkodowań przez osoby, których nieruchomości znajdują się na terenie inwestycji. Ustawa wprowadza szereg rozwiązań, które mają na celu poprawę sytuacji właścicieli nieruchomości.
Nowe przepisy przewidują między innymi:
- Zaliczki do 85% wysokości odszkodowania: Właściciele nieruchomości będą mogli otrzymać zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości do 85% kwoty ustalonej przez organ pierwszej instancji.
- Minimalny termin na wydanie nieruchomości: Ustawa wprowadza minimalny termin na wydanie nieruchomości, który nie może być krótszy niż 120 dni od daty uprawomocnienia się decyzji lokalizacyjnej lub od wydania decyzji odszkodowawczej w pierwszej instancji, jeśli decyzji lokalizacyjnej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
- Krótszy termin dla wojewody na ustalenie wysokości odszkodowania: Wojewoda ma teraz 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji lokalizacyjnej lub 60 dni od dnia nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji lokalizacyjnej na ustalenie wysokości odszkodowania.
- Szerszy krąg uprawnionych do zaliczki: Do grona osób uprawnionych do uzyskania zaliczki na poczet odszkodowania dołączyli również właściciele nieruchomości niezabudowanych.
Zgodnie z obecnymi planami, budowa lotniska CPK, zlokalizowanego na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin, ma rozpocząć się w 2026 roku. Zakłada się, że w 2031 roku port lotniczy uzyska wszystkie niezbędne certyfikacje, a rok później, w 2032 roku, zostanie oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości (KDP) w Polsce na trasie Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt całej inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.