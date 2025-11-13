Domy i działki przejdą na rzecz państwa. Ludzie dostaną 120 dni na wyprowadzkę

Wejście w życie nowelizacji ustawy o CPK wprowadza istotne zmiany w procesie wywłaszczeń i wypłaty odszkodowań.

Prezes CPK Filip Czernicki zapowiada, że wniosek o pozwolenie na budowę lotniska może zostać złożony jeszcze w tym roku.

Nowe przepisy mają na celu uproszczenie procesu wywłaszczania i ułatwienie uzyskiwania odszkodowań, z zaliczkami do 85% wartości.

Ustawa ustanawia minimalne terminy na wydanie nieruchomości oraz precyzuje ramy czasowe dla wojewody na ustalenie wysokości odszkodowania.

Pozwolenie na budowę CPK jeszcze w tym roku? Ruszą wywłaszczenia

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, budowa tego kluczowego projektu zyskuje nowy impuls. Zmiany prawne mają na celu usprawnienie procesów decyzyjnych i administracyjnych, co ma przybliżyć realizację tej strategicznej inwestycji.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez nowelizację jest możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w oparciu o rygor natychmiastowej wykonalności decyzji wydawanych w pierwszej instancji. Prezes CPK Filip Czernicki zaznacza, że to rozwiązanie umożliwi spółce złożenie wniosku o pozwolenie na budowę jeszcze w tym roku. W takim przypadku, uzyskanie decyzji w 2026 roku otworzy drogę do rozpoczęcia właściwych prac budowlanych.

- Pierwsze prace zapewne w połowie roku (2026 r. – PAP) ruszą w zakresie palowania; to będą wzmocnienia gruntu, na bazie których będziemy budować terminal – mówił wówczas PAP Czernicki.

Oznacza to, że realny start budowy terminala może nastąpić już w połowie 2026 roku.

Ruszą wywłaszczenia. Mieszkańcy będą mieli 120 dni na wyprowadzkę

Jednym z głównych celów nowelizacji jest ułatwienie procesu wywłaszczania i uzyskiwania sprawiedliwych odszkodowań przez osoby, których nieruchomości znajdują się na terenie inwestycji. Ustawa wprowadza szereg rozwiązań, które mają na celu poprawę sytuacji właścicieli nieruchomości.

Nowe przepisy przewidują między innymi:

Zaliczki do 85% wysokości odszkodowania: Właściciele nieruchomości będą mogli otrzymać zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości do 85% kwoty ustalonej przez organ pierwszej instancji.

Właściciele będą mogli otrzymać zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości do 85% kwoty ustalonej przez organ pierwszej instancji. Minimalny termin na wydanie nieruchomości: Ustawa wprowadza minimalny termin na wydanie nieruchomości, który nie może być krótszy niż 120 dni od daty uprawomocnienia się decyzji lokalizacyjnej lub od wydania decyzji odszkodowawczej w pierwszej instancji, jeśli decyzji lokalizacyjnej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Ustawa wprowadza minimalny termin na wydanie nieruchomości, który nie może być krótszy niż 120 dni od daty uprawomocnienia się decyzji lokalizacyjnej lub od wydania decyzji odszkodowawczej w pierwszej instancji, jeśli decyzji lokalizacyjnej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Krótszy termin dla wojewody na ustalenie wysokości odszkodowania: Wojewoda ma teraz 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji lokalizacyjnej lub 60 dni od dnia nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji lokalizacyjnej na ustalenie wysokości odszkodowania.

Wojewoda ma teraz 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji lokalizacyjnej lub 60 dni od dnia nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji lokalizacyjnej na ustalenie wysokości odszkodowania. Szerszy krąg uprawnionych do zaliczki: Do grona osób uprawnionych do uzyskania zaliczki na poczet odszkodowania dołączyli również właściciele nieruchomości niezabudowanych.

Zgodnie z obecnymi planami, budowa lotniska CPK, zlokalizowanego na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin, ma rozpocząć się w 2026 roku. Zakłada się, że w 2031 roku port lotniczy uzyska wszystkie niezbędne certyfikacje, a rok później, w 2032 roku, zostanie oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości (KDP) w Polsce na trasie Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt całej inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

