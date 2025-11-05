W środę w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa doszło do porozumienia w sprawie kontrowersyjnej transakcji. Przedstawiciele KOWR spotkali się z biznesmenem, który nabył 160 hektarów ziemi tuż przed zmianą władzy.

Działka o powierzchni 160 ha zostanie zwrócona za 22,8 mln zł - dokładnie tyle, ile wynosiła cena zakupu

Właściciel rezygnuje z wszelkich roszczeń dotyczących nakładów poczynionych na nieruchomość

Transakcja sprzedaży została zawarta 1 grudnia 2023 roku, krótko przed oddaniem władzy przez PiS

Przez teren działki ma przebiegać linia kolei dużych prędkości łącząca Warszawę z lotniskiem CPK

KOWR odkupi działkę pod CPK za cenę sprzedaży

Dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz potwierdził szczegóły porozumienia po spotkaniu z Piotrem Wielgomasem. Biznesmen zwróci nieruchomość dokładnie za kwotę, którą zapłacił przy zakupie. Skarb Państwa nie będzie musiał pokrywać dodatkowych kosztów.

Wielgomas zrezygnował z dochodzenia roszczeń związanych z nakładami na działkę. To oznacza, że transakcja zwrotu będzie operacją neutralną finansowo dla obu stron.

Kontrowersyjna sprzedaż działki w Zabłotni

Historia transakcji budzi wątpliwości od momentu ujawnienia przez Wirtualną Polskę w ubiegłym tygodniu. W 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa, kierowane wówczas przez Roberta Telusa, wydało zgodę na sprzedaż strategicznej nieruchomości.

Portal podał, że minister Telus odwiedzał siedzibę firmy Dawtona jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji. Sama sprzedaż nastąpiła 1 grudnia 2023 roku, gdy rząd PiS był już po wyborach, ale formalnie jeszcze sprawował władzę.

Działka kluczowa dla linii kolejowej CPK

Nieruchomość ma strategiczne znaczenie dla projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przez teren działki ma przebiegać linia kolei dużych prędkości łącząca stolicę z planowanym lotniskiem.

Brak kontroli nad tym terenem mógłby skomplikować lub opóźnić realizację inwestycji kolejowej. Odkupienie działki przez KOWR eliminuje potencjalne problemy prawne i organizacyjne.

Kolejny raz możemy powiedzieć: naprawiliśmy to, co zepsuł PiS ... działka wraca do KOWR ‼️Działka zostaje odkupiona dokładnie za tę samą kwotę, za którą została sprzedana. Czy można było zrobić to szybciej? Można było dopilnować, żeby ta działka nie została sprzedana.— Stefan Krajewski (@StefanKrajewski) November 5, 2025

Stefan Krajewski: naprawiliśmy błąd PiS

Poseł Koalicji Obywatelskiej Stefan Krajewski skomentował rozwiązanie sprawy w serwisie X. Polityk podkreślił, że obecna władza naprawiła skutki decyzji podjętych przez poprzedni rząd.

Czy można było zrobić to szybciej? Można było dopilnować, żeby ta działka nie została sprzedana

- napisał Krajewski, nawiązując do odpowiedzialności ekipy PiS za całą sytuację.