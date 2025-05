Donald Trump zarabia miliardy na prezydenturze. Tak urósł jego majątek

Majątek Trumpa w górę! Jak prezydent USA dorobił się fortuny?

Od czasu objęcia urzędu prezydenta USA, majątek Donalda Trumpa - według "The New York Times", od inauguracji powiększył się o 2 miliardy dolarów (ok. 7,46 mld zł). Z kolei magazyn "Forbes" szacuje jego obecny majątek na 6,1 mld dol. (23 mld zł), co oznacza wzrost o 1,2 mld dol. (4,5 mld zł) w porównaniu z poprzednim rokiem. Ten wzrost zbiegł się w czasie z jego nową kadencją i ekspansją deweloperską za granicą.

Podczas pierwszej kadencji Trump zebrał od podatników blisko 2 mld dol. (7,5 mld zł) na ochronę podczas wizyt w swoich nieruchomościach. Miliony dolarów pochodziły też od republikańskich kandydatów, zabiegających o jego poparcie. Według "The Atlantic", jego firmy otrzymały co najmniej 13 mld dol. (49 mld zł) od zagranicznych rządów. Teraz, jak się wydaje, Donald Trump celuje w jeszcze większe kwoty.

Kryptowaluty, zagraniczne rządy i dostęp do Trumpa

Znaczna część zysków Donalda Trumpa wydaje się pochodzić z kryptowalut. Synowie prezydenta USA zawarli kontrakty z Emiratami o łącznej wartości 2 mld dol. (7,5 mld zł). Tylko z prowizji uzyskanych z transakcji cyfrowych rodzina Trumpów zarobiła ok. 300 mln dol. (1,1 ml zł).

Kluczowym momentem była kolacja zorganizowana w klubie golfowym Trump National Golf Club niedaleko Waszyngtonu, w której prezydent — według Białego Domu — uczestniczył jako "prywatna" osoba. W wydarzeniu wzięło udział 220 inwestorów, większość z nich związanych z memecoinem $TRUMP — kryptowalutą opartą prawie wyłącznie na wizerunku Trumpa. Wśród nich był Justin Sun, chiński miliarder, który podobno zainwestował w tę walutę 40 mld dol. (151 mld zł).

- "Wcześniej spekulowano na walucie $TRUMP, która nie miała żadnej wartości. Teraz spekuluje się na dostępie do Trumpa. To musi być warte trochę więcej pieniędzy" – powiedział jeden z analityków kryptowalut cytowany przez "The Atlantic".

Czy Donald Trump wykorzystuje swoją pozycję do pomnażania majątku?

Autorzy redakcji "The Atlantic" twierdzą, że nic podobnego nie wydarzyło się w historii prezydentury Stanów Zjednoczonych. Skala bogacenia się Trumpa jest porównywana do bogacenia się przywódców w republikach postsowieckich lub postkolonialnych dyktaturach afrykańskich - pisze Onet.

Jest to o tyle ciekawe, że w przeszłości Donald Trump próbował przedstawiać amerykański system polityczny jako skorumpowany od góry do dołu. Siebie kreował na człowieka uczciwego i prawdomównego.

