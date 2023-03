Nowy dodatek dla Polaków! Nie wszyscy dostaną po równo! Jak dostać kilkaset złotych?

Donald Tusk pokona inflację w 2 lata? Lider PO nawet się o to założył

Pożyczył 800 zł, oddał 42 tys. zł., do spłaty pozostało 102 tys. zł! Interweniuje Prokurator Generalny

Nowe wezwanie do zapłaty podatku od nieruchomości po terminie! Co wtedy zrobić?

Kryzys na wsi a wojna w Ukrainie. PiS przedstawi plan pomocy dla rolników

Jak zwraca uwagę gazeta, w środę Prawo i Sprawiedliwość przedstawi szczegóły pomocy dla rolników zajmujących się uprawą zbóż.

"Prawo i Sprawiedliwość reaguje na kryzys na wsi, który został wywołany przez napływ zboża z Ukrainy" - stwierdza "Gazeta Polska Codziennie". Cytuje dane, z których wynika, że od początku sezonu do Polski wjechało 1,29 mln ton kukurydzy, 784 tys. ton pszenicy i 696 tys. ton rzepaku.

Dodaje, że na sytuację wojenną nałożył się wzrost produkcji pszenicy o 11 proc. "Zapełnienie magazynów przełożyło się na spadek cen dla producentów zboża" - wskazuje gazeta.

Dopłaty do każdej tony zboża. Kto otrzyma pieniądze?

Według "GPC" PiS chce wyrównać straty rolnikom, szczególnie tym ze wschodu kraju. "Do każdej tony pszenicy rząd dopłaci mieszkańcom województwa podkarpackiego 259 zł. Dla innych województw - czyli świętokrzyskiego, małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego - będzie to 200 zł, a dla reszty kraju 150 zł" - pisze gazeta. Dodaje, że rząd pracuje też nad skupem interwencyjnym.

Przypomina, że do tego rząd chce dopłacać za transport zboża do portów - nawet 200 zł od tony. "W ten sposób polskie zboże stałoby się konkurencyjne na świecie i łatwiej można by je sprzedać za granicą" - ocenia gazeta.

Sonda Czy rolnicy powinni mieć możliwość handlu w niedzielę? Tak Nie Nie mam zdania