Praca dla emeryta

Dorabiasz do emerytury? Sprawdź, jak nie stracić świadczeń

Od września niektórzy pracujący renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli mniej dorobić do swojego świadczenia niż dotychczas. Próg się zmniejszy o 83 zł. Co grozi za dorabianie większej kwoty? Czy można stracić emeryturę, jeśli dorabia się do tego świadczenia?