Waloryzacja emerytur będzie już tylko spadać! Złe wieści dla seniorów [TABELE]

Waloryzacja emerytur będzie spadać! Pierwszy spadek już w 2024 roku

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, według szybkiego szacunku inflacja w sierpniu wyniosła 10,1 procent rok do roku. To kolejny już spadek wskaźnika, bo jeszcze w lipcu wynosił 10,8 procent. Z jednej strony to dobra wiadomość dla emerytów, bo ceny w sklepach nie będą rosły już w tak zawrotnym tempie. Z drugiej strony, niższa inflacja to także niższa waloryzacja.

Według ostatnich danych GUS (lipiec 2023) wzrost wynagrodzeń wyniósł 10,4 procent rok do roku. Przy zestawieniu wskaźnika z ostatnim odczytem inflacji, można przewidywać, że waloryzacja w 2024 roku wyniesie ok. 12,18 proc. To znaczny spadek względem 2023 roku, gdy waloryzacja wynosiła 14,8 procent!

Przy waloryzacji 12,18 proc., jeśli senior ma teraz 3000 zł brutto emerytury, to jego świadczenie wzrośnie 365 zł! Z kolei minimalna emerytura powinna w przyszłym roku wzrosnąć do 1781 zł brutto (wzrost o 193 zł).

Dokładne wyliczenia można sprawdzić w naszej galerii!

Podwyżki emerytur coraz niższe

Oczywiście ostateczne wskaźniki dotyczące waloryzacji poznamy w lutym 2024 roku, gdy rząd będzie dysponował danymi GUS za cały 2023 rok. Niemniej obecne dane wskazują na to, że tegoroczna waloryzacja była rekordowa, a teraz wskaźnik wzrostu emerytur będzie systematycznie spadał. Według założeń budżetowych rządu, w 2024 roku inflacja spadnie do 6,6 proc., więc w 2025 roku waloryzacja będzie jeszcze niższa.

