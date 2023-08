Dramatyczny spadek waloryzacji w 2025 roku! Emeryci nie dostaną oczekiwanych podwyżek

Ministerstwo Cyfryzacji nie zdąży. Nie wszyscy uczniowie otrzymają we wrześniu laptopy

Zgodnie z prognozami budżetowymi rządu na 2024 rok, średnioroczna inflacja ma wynieść 6,6 proc., a wzrost wynagrodzeń 9,8 proc. To oznacza, że realnie wynagrodzenia (pomniejszone o inflację) wzrosną o 3,2 proc. Dla przypomnienia, te wskaźniki są kluczowe dla wyliczenia waloryzacji dla seniorów. Opierając się na danych rządu można przewidywać, że w 2025 roku waloryzacja emerytur i rent wyniesie 7,2 procent.

Dla porównania, waloryzacja w 2023 roku była rekordowa i wynosiła 14,8 proc. Tym samym spadek wskaźnika względem rekordowego roku, do 2025 roku będzie niemal dwukrotny! Pierwszy spadek seniorzy odnotują już w 2024 roku, gdy pod uwagę będą wzięte wskaźniki z 2023 roku, obecne prognozy wskazują na 13,24 proc. waloryzacji, ale jeśli spadek inflacji będzie postępował, ta będzie niższa.

Spada inflacja, ale rosną wolniej emerytury

Choć spadająca inflacja zdaje się być dobrą wiadomością dla emerytów, to nie znaczy, że ceny spadną! Po prostu będą rosnąć w wolnym tempie. Jednocześnie emerytury będą rosły wolniej, więc najbliższe lata będą trudne dla seniorów.

Przykładowo, senior który będzie miał w 2024 roku emeryturę wysokości 2000 zł brutto, będzie mógł liczyć na to, że w 2025 roku wzrośnie o 144 zł. Senior ze świadczeniem wysokości 3000 zł brutto dostanie w 2025 roku 216 zł podwyżki. Choć nie są to małe zmiany w emeryturze, to przy poprzednim waloryzacjach, seniorzy mogli dostać nawet 300-400 zł więcej. W najbliższych latach musza się jednak spodziewać wolniejszego wzrostu emerytur.

Ile dokładnie wzrośnie twoja emerytura po waloryzacji w 2025 roku? Możesz to sprawdzić w naszej galerii.

