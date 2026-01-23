23 stycznia 2026 roku polski złoty umocnił się wobec euro (4,20 zł), franka szwajcarskiego (4,52 zł), dolara amerykańskiego (3,58 zł) i funta brytyjskiego (4,83 zł), co wskazuje na silną pozycję polskiej waluty.

Osłabienie głównych walut może mieć istotny wpływ na polski eksport i import, a także na relacje handlowe z USA i Wielką Brytanią.

Kursy walut są kształtowane przez wiele czynników, m.in. politykę monetarną (stopy procentowe), inflację, wzrost gospodarczy, stabilność polityczną i bilans płatniczy.

Dodatkowo, na kurs złotego wpływają specyficzne czynniki, takie jak napływ funduszy europejskich, rating kredytowy Polski oraz ceny surowców.

W dniu 23 stycznia 2026 roku polski złoty wyraźnie mocny względem głównych walut światowych. Kursy euro, franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego oraz funta brytyjskiego od kilku dni notują spadki, co świadczy o silnej pozycji polskiej waluty na rynku. Przyjrzyjmy się bliżej aktualnym notowaniom i czynnikom, które kształtują kursy walut.

Kluczowe waluty w dół

Kurs euro w dniu 23 stycznia 2026 wynosi 4,20 zł i notuje spadki. Jest to istotna zmiana, która może wpływać na konkurencyjność polskich eksporterów oraz na ceny towarów importowanych.

Podobnie jak euro, również frank szwajcarski osłabił się względem złotego. Kurs franka wynosi 4,52 zł i również wykazuje tendencję spadkową.

Dolar amerykański kontynuuje trend spadkowy i jego kurs wynosi 3,58 zł. Osłabienie dolara może mieć wpływ na bilans handlowy Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

Również funt brytyjski znajduje się pod presją i jego kurs wynosi 4,83 zł. Spadek wartości funta może wpłynąć na relacje handlowe Polski z Wielką Brytanią.

Co wpływa na kursy walut?

Kursy walut są wypadkową wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Do najważniejszych z nich należą:

Polityka monetarna: Działania banku centralnego, takie jak zmiany stóp procentowych, mają bezpośredni wpływ na atrakcyjność danej waluty dla inwestorów. Podwyżki stóp procentowych zazwyczaj wzmacniają walutę, a obniżki osłabiają.

Inflacja: Wysoka inflacja zazwyczaj prowadzi do osłabienia waluty, ponieważ zmniejsza jej siłę nabywczą. Inwestorzy unikają walut krajów z wysoką inflacją.

Sytuacja gospodarcza: Wzrost gospodarczy zazwyczaj sprzyja umocnieniu waluty, ponieważ zwiększa zaufanie inwestorów i napływ kapitału.

Stabilność polityczna: Stabilna sytuacja polityczna w kraju zwiększa zaufanie inwestorów i sprzyja umocnieniu waluty. Niepokoje polityczne mogą prowadzić do osłabienia waluty.

Bilans płatniczy: Nadwyżka w bilansie płatniczym (eksport przewyższa import) zazwyczaj prowadzi do umocnienia waluty, ponieważ oznacza większy popyt na daną walutę.

Nastroje na rynkach finansowych: Globalne nastroje na rynkach finansowych, takie jak awersja do ryzyka, mogą wpływać na przepływy kapitału i kursy walut. W okresach niepewności inwestorzy często uciekają do bezpiecznych przystani, takich jak dolar amerykański czy frank szwajcarski.

Spekulacja: Spekulanci walutowi mogą wpływać na krótkoterminowe wahania kursów walut poprzez kupno i sprzedaż dużych ilości danej waluty.

W przypadku Polski, na kurs złotego mogą wpływać również czynniki specyficzne dla naszej gospodarki, takie jak:

Fundusze europejskie: Napływ funduszy europejskich może wzmacniać złotego, ponieważ zwiększa popyt na polską walutę.

Rating kredytowy: Wysoki rating kredytowy Polski zwiększa zaufanie inwestorów i sprzyja umocnieniu złotego.

Ceny surowców: Polska jest importerem netto surowców, więc wzrost cen surowców może osłabiać złotego.

Podsumowując, na kursy walut wpływa wiele czynników, zarówno fundamentalnych, jak i spekulacyjnych. Zrozumienie tych czynników jest kluczowe dla podejmowania decyzji inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem walutowym.

