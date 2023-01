i Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS

Hity w Lidlu

Doskonałe promocje w Lidlu! Masło za 5 zł, jogurty za darmo [ZDJĘCIA]

Weekend tuż tuż, czas na zrobienie zakupów. Warto udać się do Lidla. Sieć przygotowała super promocje, zachęcając do zakupów cenami niższymi jak w zeszłym roku. Tanio kupimy mięso, parówki czy sery. Ile zapłacimy za paprykę czy herbatę, a co dostaniemy za darmo? Sprawdź najnowszą promocję w Lidlu.