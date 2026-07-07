Nowe kontrowersje wokół byłego biskupa sosnowieckiego. Jak informuje Onet, emerytowany hierarcha Grzegorz Kaszak korzysta z mieszkania należącego do Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Lokum ma być użytkowane nieodpłatnie i dożywotnio. Okoliczności przekazania nieruchomości budzą jednak poważne pytania.

Burza po głośnym skandalu

Nazwisko Grzegorza Kaszaka stało się znane w całej Polsce jesienią 2023 roku. To wtedy media ujawniły informacje o skandalu obyczajowym na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Wkrótce potem papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa z kierowania diecezją sosnowiecką.

Od tego czasu hierarcha pozostaje na emeryturze. Według informacji podawanych przez media może liczyć na świadczenie sięgające około 10 tys. zł miesięcznie oraz inne przywileje związane z pełnioną wcześniej funkcją.

Mieszkanie warte setki tysięcy

Najwięcej emocji budzi jednak obecne miejsce zamieszkania byłego biskupa. Chodzi o wyremontowane mieszkanie w centrum Sosnowca, położone w atrakcyjnej lokalizacji w pobliżu sądu i Parku Dietla.

Według ustaleń Onetu wartość rynkowa nieruchomości może przekraczać 420 tys. zł. Co ważne, lokal nie należy bezpośrednio do diecezji, lecz do Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Decyzja bez konsultacji?

Portal podaje, że sprawa miała nie być konsultowana ani z Radą ds. Ekonomicznych kurii, ani z następcą biskupa Kaszaka. Według tych informacji decyzja o korzystaniu z mieszkania miała zostać podjęta samodzielnie przez samego hierarchę.

To właśnie ten wątek wzbudza największe zainteresowanie i rodzi pytania o sposób gospodarowania majątkiem organizacji charytatywnej.

Caritas pomaga potrzebującym

Krytycy wskazują, że misją Caritas jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a nie zapewnianie mieszkań wysoko uposażonym emerytowanym duchownym.

Według medialnych doniesień sam zainteresowany nie widzi jednak w całej sytuacji niczego niewłaściwego.

Do akcji wkroczyła prokuratura

Sprawa nie zakończyła się jedynie na publikacjach prasowych. Jak wynika z informacji przekazanych przez rzecznika Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, śledczy prowadzą czynności związane z tą sprawą.

Na tym jednak nie koniec. O całej sytuacji została również poinformowana Stolica Apostolska.

Watykan sprawdzi działania hierarchy

Według doniesień Watykan ma przeanalizować, czy w tej sprawie nie doszło do naruszenia przepisów prawa kościelnego.

Na razie nie wiadomo, jakie będą wyniki prowadzonych analiz i czy śledztwo doprowadzi do postawienia komukolwiek zarzutów. Jedno jest pewne – sprawa byłego biskupa sosnowieckiego ponownie znalazła się w centrum zainteresowania opinii publicznej.

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