Dostałeś prawo jazdy przed 2013 rokiem? Będziesz musiał je wymienić, znamy ostateczny termin

Jak przekazała w rozmowie z dziennik.pl Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 roku (czyli bezterminowe) mają podlegać obowiązkowej wymianie w latach 2028-2033. Według szacunków resortu dotyczy to około 15 milionów wydanych dokumentów.

Prawa jazdy zostaną wymienione na dokumenty według nowego wzoru, które będą zawierać administracyjny okres ważności. Czyli do tej pory bezterminowy dokument zostanie wymieniony na taki z ograniczonym okresem obowiązywania. Oczywiście w przypadku wygaśnięcia ważności dokumentu nie wygasają uprawnienia i trzeba będzie wyrobić nowy dokument.

Na ile lat będą wydawane nowe prawa jazdy?

W przypadku prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T, dokument będzie wydawany na 15 lat. W przypadku gdy kierowca ma np. wadę wzroku prawo jazdy będzie odpowiednio oznakowane i będzie miało okres ważności maksymalnie do pięciu lat.

W przypadku prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E maksymalny okres ważności dokumentu to 5 lat (ale może być krótszy w zależności od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego).

Wymiana prawa jazdy. W 2026 roku wzrosną ceny

Aby wymienić prawo jazdy, należy złożyć formularz w wydziale komunikacji, lub na stronie internetowej urzędu. Do tego trzeba dołączyć fotografię o wymiarach 35x45 mm wykonaną na jasnym tle, a także dowód wpłaty 100 zł za wydanie prawa jazdy (można zapłacić w kasie urzędu), kserokopię dotychczasowego dokumentu, dowód osobisty, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 233 kodeksu karnego, a także oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami. Jeśli kończy nam się termin uprawnień, to musimy mieć również badanie lekarskie (koszt to 200 zł).

W 2026 roku cena za wydanie praw jazdy ma wzrosnąć z 100 zł do 115,50 zł.

