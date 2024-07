Dotkliwe podwyżki dla kierowców. Ceny już rosną, a to dopiero początek

Podwyżki opłat dla kierowców. Zapłacą więcej za ubezpieczenie OC

Jak podaje RMF FM, w 2023 roku średnia cena ubezpieczenia OC w Polsce wynosiła 504 zł, a w 2024 roku wzrosła do 648 zł! To wzrost aż o 28,60 procent! Jak wskazuje w rozmowie z radiem Ewelina Kozłowska z Rankomat.pl, ze względu na inflację, rosną koszty obsługi ubezpieczeń i usuwania szkód.

Jak wynika z kolei z danych Komisji Nadzoru Finansowego w 2023 roku po raz pierwszy od siedmiu lat ubezpieczyciele zanotowali stratę na sprzedaży polis OC, która wyniosła aż 94 mln zł.

Jeśli firmy zaczynają tracić, będą podnosić ceny, więc to dopiero początek podwyżek. A że ubezpieczenie OC musi zapłacić każdy posiadacz auta, nawet jeśli nim nie jeździ (z wyjątkiem aut zabytkowych na tzw. żółtych tablicach i aut historycznych), to o popyt na usługi nie muszą się martwić. Co więcej, za brak ważnego ubezpieczenia OC (nawet jeśli to jeden dzień) zapłacimy karę, a te wzrosły od 1 lipca 2024 roku wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia (od którego uzależniona jest wysokość kar).

Wyższe opłaty za ubezpieczenie OC zależne od miejsca zamieszania

Wysokość ubezpieczenia OC zależy od naszego wieku, stażu jako kierowcy, auta jaki ubezpieczamy, ale również od miejsca zamieszkania. W Raporcie Ubezpieczeniowym RMF FM i Rankomat.pl możemy sprawdzić również, w których miastach wojewódzkich ubezpieczenia były najdroższe.

Jak się okazuje, najwyższe średnie stawki za ubezpieczenie OC w 2024 roku są we Wrocławiu i wynoszą 864 zł. Zaraz za nimi jest Gdańsk ze średnią ceną 860 zł i Szczecin z 823 zł. Najniższe średnie ceny są w Rzeszowie (622 zł), Opolu (640 zł) i Kielcach (650 zł).

RMF FM wskazuje, że największe podwyżki były w Białymstoku, bo aż o 40 proc., obecnie OC w stolicy Podlasia kosztuje średnio 681 zł. Znacznie stawki wzrosły także w Bydgoszczy (średnio 730 zł) i Olsztynie (średnio 733 zł).