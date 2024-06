Zamrożone ceny energii dla ROD

Przepisy chroniące rodzinne ogrody działkowe (ROD) przed podwyżkami energii wprowadzono w 2022 r. po interwencji Polskiego Związku Działkowców (PZD). Zgodnie z ustawą dla ogrodów działkowych obowiązywał mechanizm ceny maksymalnej za prąd, co spowodowało, że podwyżki zbytnio nie obciążyły kieszeni działkowców.

- W odniesieniu do ogrodów działkowych, gdzie pobór energii odbywa się zbiorowo (tj. istnieje jeden główny licznik, a rozliczenia są dokonywane na podstawie podliczników), obowiązywała zasada, że na każdą działkę przypadało 250 kWh. Na przykład, jeśli ogród działkowy składał się ze 100 działek, oznaczało to limit 250 kWh na działkę, co dawało łącznie 25 000 kWh. Ogród rozliczał się za taką ilość energii według zamrożonej ceny. Mechanizm ten obowiązywał przez cały 2023 rok - tłumaczy Bartłomiej Piech, dyrektor Biura Prawnego PZD, cytowany przez Portal Samorządowy.

Działkowcy zapłacą więcej za prąd

W styczniu 2024 limity energii zamrożonej zostały zmniejszone o połowę. W mieszkaniach limit wynosi teraz 1500 kWh rocznie, a w ogrodach działkowych 125 kWh na działkę. Takie limity będą obowiązywały tylko do 30 czerwca 2024 roku. Po tym terminie posiadacze działek ROD muszą liczyć się z podwyżkami rachunków za prąd. Ale mimo podwyżek cena prądu na ogrodach działkowych wciąż będzie niższa niż rynkowa. Ustawodawca wprowadził bowiem mechanizm ceny maksymalnej dla ogrodów działkowych, na wzór cen zamrożonych z 2022 roku. Maksymalna cena energii elektrycznej wynosi 500 zł netto za megawatogodzinę. Warto jednak pamiętać, że cena maksymalna to tylko jedna ze składowych rachunku za prąd. Opłaty przesyłowe oraz inne koszty dodatkowe dają ostateczny rachunek do zapłacenia.

