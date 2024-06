Ogródki działkowe do likwidacji? Działkowcy apelują o obronę ROD

Plan ogólny a likwidacja ROD

Każda gmina w Polsce musi opracować plan ogólny, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, do 1 stycznia 2026 roku.

Polski Związek Działkowców wydał uchwałę, w której przypomina, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny należące do gminy zostaną podzielone na 13 stref planistycznych. Rodzinne ogródki działkowe (ROD) będą mogły zostać uwzględnione tylko w trzech z tych stref. Jeżeli ogródki działkowe znajdą się w innej strefie, gmina może zlikwidować i przeznaczyć teren na cele publiczne czy komercyjne.

Co mogą zrobić działkowcy?

Dalszy los ogródków działkowych zależy od samych działkowców. Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", mogą złożyć wniosek w ramach planów ogólnych, korzystając z odpowiedniego formularza. We wniosku działkowcy będą mogli określić preferowane umiejscowienie ogródka w planie. Jednak czas na złożenie wniosków jest bardzo krótki – tylko 21 dni.

Ze względu na bliski termin uchwalenia planów ogólnych, gminy mają mało czasu i będą uchwalać plany ogólne w trybie przyspieszonym. Działkowcy już powinni sprawdzić, czy gmina zaczęła przygotowania i złożyć wniosek zawierający szczegółowe dane geodezyjne, które można uzyskać od Polskiego Związku Działkowców.

PZD wspiera działkowców

PZD przygotował wzór wniosku, ale też udziela pomocy i udostępnia niezbędne dokumenty. Warto pamiętać, że jakiekolwiek błędy we wniosku sprawiają, że nie będzie on rozpatrywany.

Wnioski do planu powinny zostać złożone nie tylko przez działkowców, ale również przez zarządy ROD. Ze względu na fakt, iż wiele osób nie jest świadomych zagrożenia, Polski Związek Działkowców rozpoczął kampanię społeczną, zachęcającą do złożenia dokumentów. PZD liczy też, że uda się zmienić regulacje prawne i ogródki działkowe będą dopuszczone do wszystkich stref planistycznych oraz zostanie im nadany status profilu funkcjonalnego podstawowego.

