Działki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) nie są sprzedawane na własność. Zamiast tego, nabywa się prawo do dzierżawy działkowej. Oznacza to, że stajesz się użytkownikiem gruntu, a nie jego właścicielem.

Co zyskujesz, nabywając prawo do dzierżawy działki ROD?

Możliwość użytkowania działki: Możesz sadzić rośliny, budować altanę, odpoczywać i spędzać czas na działce zgodnie z regulaminem ROD.

Własność nasadzeń i naniesień: Stajesz się właścicielem roślin, które posadziłeś na działce, a także obiektów, które na niej wybudowałeś (np. altana, domek narzędziowy).

Zasady użytkowania ROD

Działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD) należą do Polskiego Związku Działkowców (PZD), więc nie można ich kupić na własność. Zamiast tego, osoby zainteresowane mogą nabyć prawo do dzierżawy działki i stać się działkowcami. Konsekwencją dzierżawy, w odróżnieniu od własności, jest ograniczenie możliwości zagospodarowania ogródka. Powierzchnia ogródka działkowego, zgodnie z Regulaminem ROD, nie może być większa niż 500 mkw. Maksymalna powierzchnia budynków wzniesionych w ogródku działkowym podlega ograniczeniom. Nie można tu posadowić altany lub obiektu gospodarczego o powierzchni zabudowy większej niż 35 mkw, przy czym w przypadku altan do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 mkw. Maksymalna wysokość budynków wzniesionych w ogródku działkowym to 4 m przy dachu płaskim lub 5 m przy dachu stromym.

Kto może zostać działkowcem?

Każdy, kto ukończył 18 lat i ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce, może nabyć prawo do użytkowania działki ROD i zyskać status działkowca. Dzierżawcą działki może być tylko jedna osoba, z wyjątkiem małżeństw, które mają prawo do wspólnej działki. Dzierżawy działki nie można dziedziczyć - wygasa ona ze śmiercią dzierżawcy. Małżonek ma pierwszeństwo do przejęcia dzierżawy, pod warunkiem złożenia odpowiedniego oświadczenia. W dalszej kolejności prawo to przysługuje dzieciom.

Jak nabyć działkę ROD?

Istnieją dwie formy uzyskania prawa użytkowania działki w ROD:

1. Umowa dzierżawy działkowej:

Zawierana z zarządem ROD, możliwa tylko w przypadku dostępności wolnej działki lub tworzenia nowego ROD.

2. Przeniesienie prawa do działki:

Dotychczasowy działkowiec może przenieść swoje prawo do działki na zainteresowaną osobę, podpisując umowę notarialną.

Umowa przeniesienia prawa do działki musi mieć formę pisemną i być podpisana w obecności notariusza, który potwierdzi tożsamość stron.

W obu przypadkach nabycie działki wymaga dopełnienia formalności i przestrzegania przepisów obowiązujących w ROD.

Jak i gdzie szukać działek ROD?

Poszukiwania działki ROD warto rozpocząć od sprawdzenia, czy zarząd ROD posiada wolne działki. Informacje kontaktowe oraz godziny urzędowania zarządu znajdziemy na tablicy informacyjnej przy wejściu do ogrodu lub w domu działkowca. Na tej tablicy umieszczane są również ogłoszenia działkowców, którzy chcą odstąpić prawo do użytkowania swojej działki.

Kolejnym skutecznym kanałem poszukiwań jest internet. Warto przeszukać portale ogłoszeniowe oraz grupy tematyczne w mediach społecznościowych, gdzie często pojawiają się oferty działek ROD.

Ile kosztuje dzierżawa działki ROD?

Dzierżawa działki ROD bezpośrednio od zarządu ogrodu jest zazwyczaj tańsza, jednak takich działek jest niewiele i cieszą się one dużym zainteresowaniem. Opłata za działkę przydzieloną przez zarząd na podstawie umowy dzierżawy obejmuje wpisowe oraz opłatę inwestycyjną. Wpisowe, które jest jednorazową opłatą, wynosi obecnie 300 zł. Wysokość opłaty inwestycyjnej ustalana jest corocznie przez zarząd ROD, ale w większości ogródków jest to ok. 300 zł.

Każdy działkowiec musi również płacić składkę członkowską, która wynosi od 50 do 70 gr. za metr kwadratowy działki, w tym 13 gr. partypacji na rzecz PZD. Do tego dochodzą opłaty za wywóz śmieci z dzierżawionej działki oraz dostarczoną energię elektryczną z uwzględnieniem kosztów przesyłu.

Jeśli w danym ogrodzie nie ma aktualnie wolnych działek, można złożyć podanie oraz deklarację członkowską i czekać na zwolnienie się działki.

Ile kosztuje działka od osoby prywatnej?

Ofert działek od osób prywatnych jest znacznie więcej niż ofert dzierżawy od zarządów ROD, jednak trzeba liczyć się z wyższymi kosztami. Cena działki zależy od jej wielkości, położenia, stanu utrzymania oraz zabudowań. Od czasu pandemii zainteresowanie działkami ROD znacząco wzrosło. Ceny za odstąpienie prawa do dzierżawy działki o powierzchni 300 m² wahają się od 18 tys. zł za zaniedbaną działkę do nawet 150 tys. zł za dobrze utrzymany ogród z domkiem.

Uwaga! Nabycie prawa dzierżawy do ogródka działkowego może też być formą inwestowania oszczędności. Z upływem czasu będzie można żądać od nabywców wyższego odstępnego, niż to, które zapłacimy dzisiaj.

Zasady zagospodarowania działki ROD

Działka w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (ROD) to nie tylko miejsce do wypoczynku i uprawy warzyw. To również przestrzeń wspólna, którą dzielimy z innymi użytkownikami. Oznacza to, że obowiązują nas pewne zasady, których musimy przestrzegać, aby zapewnić wszystkim komfortowe i bezpieczne korzystanie z ogrodu.

Podstawą funkcjonowania każdego ROD jest regulamin, który określa m.in.:

Zasady porządku i estetyki: Działka musi być utrzymana w czystości i porządku, a śmieci należy segregować i składować w wyznaczonych miejscach. Należy również urządzić kompostownik dla resztek roślinnych.

Zasady sąsiedztwa: Należy dbać o spokój i nie utrudniać życia innym działkowcom.

Zasady zabudowy: Istnieją limity co do powierzchni i wysokości altanki lub domku letniskowego, a także zakazy stawiania murowanych grilli, wolnostojących toalet czy uli dla pszczół.

Zasady uprawy: Nie wolno sadzić drzew i krzewów, które mogą zacieniać sąsiednie działki.

Zasady bezpieczeństwa: Należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i nie stwarzać zagrożenia dla innych osób.

Złamanie regulaminu ROD może mieć poważne konsekwencje, w tym nawet odebranie prawa do dzierżawy działki.

Dbając o porządek, szanując sąsiadów i przestrzegając regulaminu, przyczyniamy się do stworzenia przyjemnej i bezpiecznej atmosfery w ROD. Pamiętajmy, że działka to nie tylko nasze prywatne miejsce, ale też część większej społeczności.

Mieszkanie na ogródkach działkowych

Na terenie ogródków działkowych nie można ani mieszkać, ani prowadzić działalności gospodarczej. Zamieszkanie na działce, mimo że w wielu przypadkach byłoby przyjemniejszą i tańszą alternatywą dla zwykłego mieszkania, jest niemożliwe. Zabrania tego Regulamin ROD. Działkowiec nie może prowadzić w ogródku działkowym żadnej działalności zarobkowej, a co więcej, nie może działki wynajmować: ani w całości, ani nawet w części. Zgodnie z prawem, ogródki działkowe mogą służyć wyłącznie do zaspokajania potrzeb działkowca i jego rodziny (i znajomych). Można w nich wypoczywać, korzystać z rekreacji i prowadzić uprawy ogrodnicze. Wykorzystywanie ogródka działkowego w inny sposób, np. hodowanie w nim zwierząt, jest niedozwolone.

Zameldowanie w ogródku? O dziwo możliwe!

Wprawdzie na terenie ogródków działkowych nie można mieszkać, za to można zameldować się pod ich adresem. A to dlatego, że zameldowanie służy jedynie do celów ewidencyjnych.

Plusy i minusy dzierżawy działki ROD

Decyzja o dzierżawie ogródka działkowego w ramach ROD jest indywidualna i zależy od wielu czynników. Warto dokładnie przeanalizować plusy i minusy, aby móc świadomie ocenić, czy taka inwestycja będzie dla nas odpowiednia.

Plusy:

Kontakt z naturą: Własny ogródek to doskonałe miejsce na relaks na świeżym powietrzu, z dala od miejskiego zgiełku. Można tam uprawiać warzywa, owoce i kwiaty, ciesząc się ich smakiem i pięknem.

Własny ogródek to doskonałe miejsce na relaks na świeżym powietrzu, z dala od miejskiego zgiełku. Można tam uprawiać warzywa, owoce i kwiaty, ciesząc się ich smakiem i pięknem. Aktywność fizyczna: Praca w ogrodzie to świetny sposób na ruch i zadbanie o kondycję. Pielęgnacja roślin, kopanie, grabienie i inne prace ogrodowe angażują różne partie mięśni i zapewniają zdrową dawkę ruchu.

Praca w ogrodzie to świetny sposób na ruch i zadbanie o kondycję. Pielęgnacja roślin, kopanie, grabienie i inne prace ogrodowe angażują różne partie mięśni i zapewniają zdrową dawkę ruchu. Zdrowa żywność: Uprawiając warzywa i owoce we własnym ogrodzie, mamy pewność, że są one świeże i wolne od sztucznych nawozów i pestycydów. To doskonały sposób na zdrowe i smaczne jedzenie dla całej rodziny.

Uprawiając warzywa i owoce we własnym ogrodzie, mamy pewność, że są one świeże i wolne od sztucznych nawozów i pestycydów. To doskonały sposób na zdrowe i smaczne jedzenie dla całej rodziny. Satysfakcja i duma: Doświadczenie uprawy roślin od nasiona do zbioru owoców daje ogromną satysfakcję i poczucie dumy. Obserwowanie wzrostu roślin i pielęgnowanie ich to cenna lekcja cierpliwości i odpowiedzialności.

Doświadczenie uprawy roślin od nasiona do zbioru owoców daje ogromną satysfakcję i poczucie dumy. Obserwowanie wzrostu roślin i pielęgnowanie ich to cenna lekcja cierpliwości i odpowiedzialności. Integracja i wypoczynek: Ogródek działkowy to świetne miejsce na spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Można tam organizować grille, pikniki i inne imprezy integracyjne. To również idealne miejsce na odpoczynek od codziennych obowiązków i zgiełku miasta.

Ogródek działkowy to świetne miejsce na spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Można tam organizować grille, pikniki i inne imprezy integracyjne. To również idealne miejsce na odpoczynek od codziennych obowiązków i zgiełku miasta. Inwestycja: Ceny dzierżawy działek ROD rosną w ostatnich latach, co oznacza, że mogą one stanowić wartościową inwestycję na przyszłość.

Minusy:

Koszty: Nabycie działki ROD wiąże się z pewnymi kosztami, m.in. opłatą za dzierżawę, opłatami ogrodowymi, zakupem narzędzi i urządzeń ogrodniczych. Należy również liczyć się z kosztami bieżącymi, takimi jak woda, nawozy i preparaty ochrony roślin.

Nabycie działki ROD wiąże się z pewnymi kosztami, m.in. opłatą za dzierżawę, opłatami ogrodowymi, zakupem narzędzi i urządzeń ogrodniczych. Należy również liczyć się z kosztami bieżącymi, takimi jak woda, nawozy i preparaty ochrony roślin. Czas i praca: Utrzymanie ogródka wymaga czasu i pracy. Regularne podlewanie, pielenie, nawożenie i zwalczanie szkodników to tylko niektóre z obowiązków, o których należy pamiętać.

Utrzymanie ogródka wymaga czasu i pracy. Regularne podlewanie, pielenie, nawożenie i zwalczanie szkodników to tylko niektóre z obowiązków, o których należy pamiętać. Ograniczenia: Regulaminy ROD często określają limity powierzchni zabudowy, a także zakazują niektórych czynności, np. palenia ognisk czy hodowli zwierząt.

Regulaminy ROD często określają limity powierzchni zabudowy, a także zakazują niektórych czynności, np. palenia ognisk czy hodowli zwierząt. Zależność od pogody: Uprawa roślin w ogrodzie jest uzależniona od warunków pogodowych. Susza, nadmierne opady czy przymrozki mogą negatywnie wpływać na plony.

Uprawa roślin w ogrodzie jest uzależniona od warunków pogodowych. Susza, nadmierne opady czy przymrozki mogą negatywnie wpływać na plony. Konflikty z sąsiadami: Niestety, w każdym środowisku mogą zdarzać się konflikty. W ROD również mogą się one pojawić, np. na tle hałasu, zacieniania działki czy szkodników przenoszonych z sąsiednich ogrodów.

Decyzja o nabyciu ogródka działkowego to indywidualna kwestia. Warto zastanowić się nad plusami i minusami, wziąć pod uwagę swoje możliwości czasowe i finansowe, a także zastanowić się, czy lubimy pracę w ogrodzie i spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

