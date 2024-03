Prawie 130 000 zł w jednym przelewie od ZUS! Kazdy ma do tego prawo

Pieniądze dla ROD

Zarządy ROD mogą liczyć na solidne wsparcie finansowe od samorządowców. - Do tej pory z naszego wsparcia skorzystało 300 ogrodów na łączną kwotę 8,5 mln zł. W tym roku do ogrodów trafi prawie 3 mln zł - powiedział wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, cytowany przez PAP. W Wielkopolsce pieniądze mają pójść m.in. na modernizację ogrodzeń, rewitalizację dróg wewnętrznych i alejek oraz budowę hydroforni, sieci wodociągowej i zbiorników wodnych. Natomiast w Warszawie 26 ROD otrzyma z budżetu miasta i samorządu wojewódzkiego po pół miliona złotych. W tym przypadku pieniądze pójdą na wymianę lub budowę ogrodzeń, instalacji elektrycznej, urządzeń ujęcia wody, monitoringu, wiaty rekreacyjnej, remontu domu działkowca, alejek, zakupu rozdrabniarki do gałęzi. A na Śląsku dla działkowców z ROD w tym roku przeznaczono 2 mln zł.

Jak pozyskać takie wsparcie od samorządu? Przede wszystkim zarząd lokalnego ROD musi złożyć stosowne wnioski w urzędzie gminy lub urzędzie wojewódzkim. Samorządy realizują odpowiednie programy wsparcia dla działkowców.

