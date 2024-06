Hity na lato w promocji Lidla! Nowa kolekcja ubrań na każdą okazję

Nowa kolekcja mody w sklepach Lidl

W letniej ofercie modowej w sklepach Lidl już od 1 lipca kupimy kimono damskie z wiskozy (24,99 zł/szt.) oraz spodnie damskie z wiskozy wide leg aż 30 proc. taniej (27,99 zł/szt.). Oba produkty są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: minimalistycznej czarnej i wzorzystej z subtelną nutą miętowego. Romantycznego akcentu wakacyjnej stylizacji doda t-shirt damski z bawełny (22,99 zł/szt.) ozdobiony haftem, natomiast spodenki damskie z wiskozy (19,99 zł/szt.) – dostępne także w ofercie online sieci – będą świetnym rozwiązaniem na gorące dni, zapewniając swobodę ruchów.

Sukienki za grosze w promocji Lidla

Hitem tego sezonu stały się także romantyczne sukienki maxi z falbanami i delikatne spódnice do połowy łydki w stylu francuskich topowych marek! Takie też pojawią się w ofercie stacjonarnej Lidl w wyjątkowo niskich cenach: zwiewna sukienka z wiskozy za 34,99 zł/szt. oraz spódnica midi z wiskozy za 24,99 zł/szt. Z kolei dla tych, które cenią wygodę, Lidl przygotował minimalistyczne kolarki damskie (12,99 zł/szt.), szorty z bawełną (34,99 zł/szt.) dostępne także w ofercie online i top z tkaniny żeberkowej za jedynie 12,99 zł/szt.

Promocja na stroje kąpielowe i letnie piżamy

Od 4 lipca Lidl zaprasza do wspólnego plażowania! W ofercie sieci do kupienia w promocji będzie strój kąpielowy damski z tkaniny żeberkowej w supercenie za 24,99 zł/szt. w trzech opcjach kolorystycznych: czarnej, lawendowej i różowej oraz zestaw plażowy z torbą i poduszką (39,99 zł/szt.). W najnowszej kolekcji nie zabrakło komfortowych piżam. Wybawieniem może okazać się piżama damska z muślinu (39,99 zł/zestaw), dostępna w trzech pudrowych kolorach do wyboru: błękitnym, różowym i beżowym. Została wykonana z oddychającego materiału, który jest chłonny i wykazuje właściwości hipoalergiczne. Inną opcją jest miękka piżama z rozciągliwej bawełny (24,99 zł/zestaw) składająca się z topu na ramiączkach i krótkich spodek.

