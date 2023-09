i Autor: MARIUSZ GACZYŃSKI

Kredyty hipoteczne

Dramat frankowiczów! Raty kredytów będą rekordowo wysokie

We wrześniu frank podrożał do niemal 4,90 zł, czyli poziomu nienotowanego od jedenastu miesięcy. To głównie efekt lawinowej wyprzedaży złotego po szokującym otwarciu cyklu obniżek stóp RPP cięciem aż o 75 punktów bazowych. Frank w minionym roku umocnił się o kilka procent, co ma pomóc w walce z inflacją. Niestety to oznacza, że frankowicze będą płacić coraz wyższe raty.