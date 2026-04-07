Azjatyckie linie lotnicze drastycznie ograniczają liczbę lotów z powodu niedoborów i wysokich cen paliwa.

Porty lotnicze np. na Tahiti, wprowadzają limity tankowania, zmuszając linie do tankowania „na zapas” lub międzylądowań w celu uzupełnienia paliwa.

Pomimo cięć, spadek popytu na paliwo (50-100 tys. baryłek dziennie) jest niewystarczający, co wskazuje na dalsze potencjalne ograniczenia w sektorze.

Problemy z dostępnością paliwa lotniczego zaczynają pojawiać się również w Europie (np. limity na lotniskach we Włoszech), choć w Polsce sytuacja jest stabilna.

Niedobory paliwa lotniczego wymuszają cięcia lotów

Sektor lotniczy w Azji coraz mocniej odczuwa skutki ograniczonej dostępności paliwa i jego wysokich cen. Region, silnie uzależniony od dostaw przez cieśninę Ormuz, znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji operacyjnej.

Narodowy przewoźnik Vietnam Airlines zdecydował się ograniczyć liczbę krajowych rejsów aż o 23 tygodniowo, aby zmniejszyć zużycie paliwa. Podobne działania wdrożono także w innych krajach regionu. W Birmie część lotów została zawieszona, a ograniczenia utrzymują się również w kwietniu.

Jeszcze bardziej radykalne kroki podjęły linie Batik Air Malaysia, które zredukowały liczbę krajowych połączeń aż o 36 proc. Jak podkreślono, była to „konieczna i proaktywna odpowiedź na panującą kryzysową sytuację”.

Ograniczenia paliwa na lotniskach i tankowanie „na zapas”

Problemy nie kończą się na przewoźnikach – działania podejmują również porty lotnicze. Na międzynarodowym lotnisku Tahiti wprowadzono limity tankowania, dopuszczając jedynie ilości niezbędne do wykonania operacji lotniczej.

W odpowiedzi linie lotnicze zaczęły stosować alternatywne strategie. Samoloty Air Asia tankują więcej paliwa jeszcze przed przylotem do Wietnamu. Z kolei przewoźnicy Air India realizują międzylądowania w Kalkucie, aby uzupełnić paliwo w drodze z Rangunu do Delhi. W Pakistanie pilotom zaleca się zabieranie maksymalnych zapasów paliwa z zagranicy.

Ceny paliwa i niedobory nadal większym problemem niż spadek popytu

Mimo ograniczeń liczby lotów, skala redukcji popytu pozostaje niewystarczająca. Według danych branżowych spadek wynosi jedynie 50–100 tys. baryłek dziennie, co nie rekompensuje niedoborów paliwa.

Oznacza to, że sektor może stanąć przed koniecznością dalszych cięć i reorganizacji siatki połączeń.

Pierwsze sygnały problemów w Europie

Podobne symptomy zaczynają być widoczne także w Europie. Na kilku włoskich lotniskach – m.in. w Wenecji, Bolonii i Mediolanie – wprowadzono limity tankowania, a w Brindisi paliwo było czasowo niedostępne.

W Polsce sytuacja pozostaje stabilna. Minister energii Miłosz Motyka zapewnił, że nie ma sygnałów o zagrożeniu dostaw, choć zaznaczył, że część przewoźników – szczególnie tanich – ogranicza liczbę połączeń.

PTNW - Miłosz Bembinow