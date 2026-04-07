Problem pośredni, ale odczuwalny

Choć ogłoszone przez Ryanaira cięcia w siatce połączeń na 2026 rok nie obejmują bezpośrednio lotów z i do Polski, polscy turyści i tak mogą odczuć ich skutki. Zmiany dotykają popularnych kierunków wakacyjnych i mogą skomplikować plany podróży, zwłaszcza te oparte na przesiadkach. Główne cięcia dotyczą Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Francji i Belgii. Problemem staje się siatka tanich lotów wewnątrz Europy Zachodniej, z której Polacy chętnie korzystają. Zagrożone jest m.in. połączenie z Krakowa na lotnisko Charleroi w Belgii, które ma zniknąć z rozkładu w sezonie zimowym 2026/2027.

Które lotniska są dotknięte cięciami?

Cięcia dotkną miliony miejsc w samolotach i odczują je zwłaszcza pasażerowie korzystający z mniejszych, regionalnych lotnisk. Polscy podróżni mogą napotkać trudności w dotarciu do miejsc, które do tej pory były łatwo dostępne dzięki tanim liniom. To zmiany oznaczają w praktyce.

Mniej opcji na Wyspy Kanaryjskie i Azory. Ryanair ogranicza liczbę lotów na Wyspy Kanaryjskie i całkowicie rezygnuje z obsługi Azorów. Oznacza to, że dotarcie do tych popularnych archipelagów może stać się droższe i bardziej skomplikowane, wymagając lotów z przesiadką u innych, często droższych przewoźników.

Utrudnienia w Hiszpanii i Portugalii. Przewoźnik wycofuje się z mniejszych, regionalnych lotnisk w Hiszpanii, takich jak Asturia i Vigo, oraz zamyka bazę w Santiago de Compostela. To cios dla osób planujących zwiedzanie mniej turystycznych regionów Półwyspu Iberyjskiego.

Ograniczenia w Niemczech i Francji. Znaczna redukcja tras w Niemczech (m.in. z Berlina, Hamburga i Kolonii) oraz we Francji (likwidacja lotów do Bergerac czy Strasburga) zawęża możliwości taniego podróżowania po tych krajach.

Dlaczego Ryanair likwiduje połączenia?

Główną przyczyną cięć są rosnące koszty. Linia lotnicza wskazuje na wzrost opłat lotniskowych, podatków lotniczych oraz opłat za kontrolę ruchu lotniczego, które nakładane są przez rządy i operatorów portów lotniczych. Władze Ryanaira argumentują, że te czynniki sprawiają, iż utrzymywanie niektórych tras staje się nieopłacalne. Na przykład w Belgii powodem redukcji jest planowany wzrost podatku lotniczego, a w Hiszpanii przewoźnik skrytykował operatora Aena za podniesienie opłat, przez co lotniska regionalne stały się zbyt drogie.

Co to oznacza dla polskiego turysty?

Przede wszystkim cięcia Ryanaira oznaczają mniej elastyczności w planowaniu podróży i potencjalnie wyższe koszty. Polacy często wykorzystywali siatkę irlandzkiego przewoźnika do organizowania wieloetapowych wyjazdów, np. lecąc z Polski do Brukseli, a stamtąd do Portugalii. Teraz takie opcje mogą być ograniczone lub droższe.

Co ciekawe, Polska, obok m.in. Włoch, Albanii czy Maroka, jest wskazywana przez Ryanaira jako rynek o niższych kosztach i potencjale wzrostu. Przewoźnik podkreśla, że kraje bez podatków lotniczych, takie jak Polska, stają się bardziej atrakcyjne do lokowania połączeń w przeciwieństwie do krajów o wysokich kosztach, gdzie trasy są likwidowane.