Bruksela każe Polsce zaciskać pasa. To koniec 800 plus, 13. i 14 emerytury? Jest decyzja

66 proc. Polek i Polaków nie wykorzystało całego urlopu za zeszły rok

Aż 72 proc. polskich pracowników i pracowniczek chciałoby mieć więcej urlopu wypoczynkowego, niż obecnie im przysługuje – jak wynika z nowych danych No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy, gdzie każdy sprawdzi, czy dana oferta spełnia jego wymagania finansowe. Jednak tylko 34 proc. tych, którym w ubiegłym roku urlop przysługiwał, weszła w 2024 r. bez żadnych zaległych dni wolnych. Najczęściej urlopu nie wykorzystują przedstawiciele i przedstawicielki młodszych pokoleń na rynku pracy – w grupie wiekowej od 18 do 24 lat było to aż 74 proc. badanych, a w grupie od 25 do 34 lat – 70 proc.

Co ciekawe, nawet urlop nie powstrzymuje większości Polek i Polaków przed wykonywaniem obowiązków służbowych: 61 proc. polskich pracowników i pracowniczek zdarzyło się zajmować obowiązkami zawodowymi w trakcie urlopu wypoczynkowego. Jeszcze większy odsetek – 72 proc. – odbierał podczas urlopu służbowe telefony, a 66 proc. sprawdzało służbową skrzynkę mailową.

- W obecnej – trudnej i niepewnej – sytuacji na rynku pracy nie tylko firmy szukają oszczędności, ale również pracownicy i pracowniczki starają się pilnować prywatnych budżetów i dłuższe wolne wolą spędzić w kraju, wydając jak najmniej. Jednocześnie aż 2/3 Polek i Polaków rozpoczęło bieżący rok z zaległym urlopem, a większość, gdy już uda się na zasłużone wolne, i tak wykonuje obowiązki służbowe. O ile doceniam i popieram kulturę ciężkiej pracy, jako naród potrzebujemy też nauczyć się odpoczywać – komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

Większość Polek i Polaków planuje urlop w kraju

Oficjalnie rozpoczęliśmy wakacje. To zazwyczaj szczyt sezonu urlopowego, podczas którego 76 proc. Polek i Polaków planuje długi odpoczynek. Spośród tych, którzy planują dłuższy urlop, większość (68 proc.) zamierza spędzić go w Polsce – 39 proc. podróżując wewnątrz kraju, a 29 proc. w miejscu stałego zamieszkania. Wyjazdy zagraniczne ma w planach 22 proc. z nas. Najwięcej osób bez planów wyjazdowych można znaleźć w grupie wiekowej od 55 do 64 lat – 30 proc. osób w tym wieku zamierza spędzić długi urlop w domu.

Na wakacje najczęściej chcemy przeznaczyć nie więcej niż 2 tys. zł

Najwięcej (25 proc.) badanych ma zamiar wydać na wakacyjny wyjazd między 1 tys. a 1,9 tys. zł na osobę, a co 5. osoba – mniej niż 500 zł. W przedziale pomiędzy 500 zł a 1 tys. zł na osobę planuje zmieścić się 17 proc. badanych, taki sam odsetek chce wydać między 2 tys. a 2,9 tys. zł. Wydatek na urlop powyżej 5 tys. zł na osobę planuje 7 proc. Polek i Polaków.

Osoby, które zamierzają spędzić urlop w miejscu zamieszkania, planują też niskie wydatki – 42 proc. chce wydać mniej niż 500 zł na osobę. Wśród tych, którzy planują wyjazd na terenie Polski, ⅓ celuje w wydatki na poziomie 1-1,9 tys. zł na osobę, tyle samo zamierza wydać co 5. osoba jadąca za granicę. Blisko połowa planujących zagraniczne wakacje zamierza wydać między 2 tys. a 3,9 tys. zł na osobę. Na wydatek powyżej 5 tys. zł na osobę gotowych jest 20 proc. podróżujących za granicę.

