Wczasy pod gruszą 2024. Ile można dostać dodatkowych pieniędzy na wypoczynek?

Dla kogo wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą to dodatkowe pieniądze wypłacane przez pracodawcę obecnym i byłym pracownikom. Ale świadczenie nie każdy zatrudniony może uzyskać. Wypłatę gwarantuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który gromadzi pieniądze na różne cele socjalne. Jednak nie wszyscy pracodawcy muszą go tworzyć i nie każdy zatrudniony otrzyma tyle samo. Decyzja należy do pracodawcy. Aby otrzymać dofinansowanie wypoczynku, pracownik powinien najczęściej wziąć 10 dni urlopu wypoczynkowego (14 kolejnych dni kalendarzowych) i złożyć wniosek o wczasy pod gruszą.

Kto może skorzystać z wczasów pod gruszą?

* pracownicy (zatrudnieni w każdym wymiarze, także przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym) i ich rodziny,

* emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny,

* inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

Wczasy pod gruszą na każdy rodzaj wypoczynku

Nie ma znaczenia, kiedy w danym roku pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy ani to, jak go spędzi. Może zaplanować wyjazd na wycieczkę, wczasy, wyjechać gdzieś „na własną rękę” czy zostać w domu. Istotne jest, że jest na urlopie wypoczynkowym, nie ma ograniczeń co do miejsca. O wczasy pod gruszą można wnioskować zarówno na wyjazdy krajowe, jak i zagraniczne, a nawet pobyt w sanatorium.

Wczasy pod gruszą 2024. Ile można dostać

Wysokość świadczenia zależy od zarobków pracownika i jego rodziny. Pracodawca określa kwotę wczasów pod gruszą indywidualnie dla każdego pracownika. O tym, komu i w jakiej wysokości przyznać świadczenie socjalne, decydują kryteria takie jak sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Oznacza to, że kwoty wypłacane pracownikom mogą się od siebie różnić.

W 2024 roku maksymalna kwota dofinansowania do wczasów pod gruszą wynosi:

W normalnych warunkach pracy:

na pełny etat – 2417,14 zł,

na 3/4 etatu – 1 812,86 zł,

na 1/2 etatu – 1208,57 zł,

na 1/4 etatu – 604,29 zł.

W szczególnie uciążliwych warunkach pracy:

na pełny etat – 3222,86 zł,

na 3/4 etatu – 2417,15 zł,

na 1/2 etatu – 1611,43 zł,

na 1/4 etatu – 805,72 zł.

