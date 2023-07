i Autor: Getty Images

Rolnictwo

Dramat polskich sadowników. "To, co płacą za wiśnie to skandal!"

Ceny wiśni w skupach spadły do nieco ponad 1 zł za owoce przemysłowe i ok. 6 zł za odmiany deserowe. Plantatorzy wskazują na nieopłacalność produkcji przez coraz wyższe koszty i niższe ceny w skupach. "To, co płacą za wiśnie, to skandal" – alarmują sadownicy z Grójca. Już po odliczeniu samych kosztów pracy zostają grosze. Trudno w ten sposób nie tylko zarobić, ale w ogóle utrzymać gospodarstwo - dodają.