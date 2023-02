Dramat przedsiębiorców. Mają tydzień na podjęcie kluczowej decyzji

Forma opodatkowania

"Dziennik Gazeta Prawna" przypomina, że "za tydzień trzeba też będzie złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA za styczeń i wskazać w niej wybraną formę opodatkowania oraz podstawę wymiaru składki zdrowotnej na 2023 r.". "Ta jest różna, w zależności od rodzaju podatku. Jak tu jednak dokonywać wyboru, gdy przed przedsiębiorcą jeszcze tyle niewiadomych? Nie chodzi tylko o standardową alternatywę: skala podatkowa, liniowy PIT czy ryczałt od przychodów. Tegoroczna sytuacja niewiele przypomina tę z lat ubiegłych" - stwierdza dziennik.

"DGP" zwraca uwagę, że "w najmniej komfortowej sytuacji są teraz ryczałtowcy i podatnicy liniowi, bo mogą jeszcze zmienić swoją ubiegłoroczną decyzję o wyborze podatku za miniony 2022 r.". Teoretyczne w przypadku tej sprawy jeszcze pozostało sporo czasu. Termin mija 2 maja 2023 roku. Ale uwaga! Trzeba jednak zdecydować już teraz, jeżeli jest szansa na mały ZUS plus, bo tu składki zależą od ubiegłorocznej formy opodatkowania.

Według dziennika, "ryczałtowcy muszą też pamiętać, że podatek za grudzień płacą do 28 lutego, ale za styczeń - o tydzień szybciej (do 20 lutego)". "Czas na złożenie zeznania za 2022 r. mają do 2 maja, z tym, że część zrobi to na formularzu PIT-28, a część na druku PIT-36. Co ważne, kto złoży PIT-28, nie będzie mógł już wysłać PIT-36" - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Sonda Czy podatki w Polsce są za wysokie? TAK NIE NIE WIEM