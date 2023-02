Dodatkowe 48 dni płatnego urlopu w ciągu! To przywilej dla nielicznych

Dodatkowy płatny urlop

Jak podaje portal prawo.pl honorowi dawcy krwi mają mieć prawo do dwóch dni wolnych w pracy (płatnych): w dniu donacji i dzień po, także po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Ustawą na najbliższym posiedzeniu ma się zająć Senat. Krwiodawcy.org wyliczają, że dawca krwi pełnej: kobieta będzie mogła liczyć na osiem dni wolnego w pracy w ciągu roku, a mężczyzna - na 12 dni. Różnica wynika z tego, że kobieta w ciągu roku może oddać krew pełną maksymalnie cztery razy, a mężczyzna - sześć. Przerwa miedzy pomiędzy musi wynosić minimum 8 tygodni.

Dawcy płytek krwi mogą otrzymać dodatkowe 24 dni wolnego w pracy. Przerwa między donacjami w przypadku kobiet i mężczyzn to minimum cztery tygodnie, a więc płytki krwi można oddać w roku 12 razy. Osocza nie można co do zasady oddawać częściej niż co dwa tygodnie. Oznacza to maksymalnie 24 donacje w ciągu roku, co przekłada się na 48 dni wolnego w pracy. Ministerstwo Zdrowia, które poparło przepis uprawniający honorowych dawców krwi lub do dwóch dni wolnego (w dniu donacji i dzień później) także po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego, argumentuje, że krew jest potrzebna między innymi w leczeniu onkologicznym (poprawkę dopisano podczas prac nad ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej).

