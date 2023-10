Dramat seniorów! Groszowa waloryzacja dodatków emerytalnych

Groszowe podwyżki dla seniorów

We wrześniu 2023 roku ceny były wyższe o 8,2 proc. w zestawieniu rok do roku. Kolejne kluczowe dane przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent to wzrost średniej krajowej pensji. Ostatnie dane GUS wskazują na wzrost płac na poziomie 11,9 proc. w zestawieniu rok do roku. Mając te dane, można obliczyć, że same renty, emerytury jak również dodatki do emerytur wzrosną o 10,58 procent.

Przy tym należy podkreślić, że im niższa inflacja, tym niższy wskaźnik, w oparciu o który wylicza się waloryzację świadczeń.

Biorąc zatem pod uwagę, wskaźnik 10,58 procent, dodatek kombatancki wyniesie 325, 54 zł, to oznacza wzrost o 31,15 zł. Dodatek kompensacyjny wzrośnie jedynie o 4,67 zł. A za deportację do pracy przymusowej jedynie 1,56 zł. Szczegółowe wyliczenia przedstawiamy w załączonej galerii.

To szokująco niskie kwoty biorąc pod uwagę skokowy wzrost cen żywności i rachunków, które pozostały na wysokim poziomie. Należy przy tym liczyć się z kolejnym wzrostem cen żywności, dlatego że prawdopodobnie nie zostanie utrzymany zerowy VAT na żywność, który obowiązuje do końca tego roku.

Dodatkowo należy również pamiętać, że do obliczania rokrocznej waloryzacji, brana jest pod uwagę średnia wysokość inflacji z całego roku.

