Dramat seniorów w Polsce. Ogromny spadek emerytur. ZUS potwierdza bardzo złe informacje

Prognoza dotycząca przyszłych emerytur

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił prognozę dotyczącą przyszłych emerytur, opartą na danych resortu finansów na temat demografii. Przedstawia ona wpływ koniunktury na kondycję systemu ubezpieczeń społecznych a także skalę przyszłych potrzeb finansowania deficytu funduszy ze źródeł pozaskładkowych.

W prognozie podano, że liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) maleje do 2042 r. W 2080 r. osiągnie poziom o 2,7 mln mniejszy niż w 2022 r. Na 1000 osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać w 2023 r. ok. 390 osób w wieku poprodukcyjnym, w 2061 r. – 806 osób a w 2080 r. – 839 osób.

Szefowa ZUS o emerytalnych prognozach

"W wariancie podstawowym deficyt roczny funduszu emerytalnego wyrażony w procencie PKB rośnie z poziomu 2,2 proc. w 2023 roku do 2,9 proc. w latach 2025–2030, po czym maleje do poziomu 0,7 proc. w 2080 roku. Również wydolność funduszu, czyli stopień pokrycia wydatków ze składek, spadnie z 71 proc. w 2023 r. do 65 proc. w latach 2026–2029, a następnie wzrośnie do 88 proc. w 2080 r. Pogłębianie się deficytu w pierwszych latach prognozy wynika z pobierania emerytur przez osoby z wyżu demograficznego lat powojennych" - poinformowała prof. Gertruda Uścińska, szefowa ZUS cytowana przez portal money.pl.

Przyszłe emerytury Polaków. Ile będą wynosiły?

W 2060 r. emerytury Polaków będą stanowić zaledwie 25 proc. ostatniej pensji. Obecnie ten wskaźnik wynosi ok. 54 proc. Także najnowszy raport OECD na ten temat jest alarmujący. Stopa zastąpienia w Polsce będzie jedną z najniższych w krajach rozwiniętych - informował w czerwcu 2022 roku portal money.pl opierając się na danych z raportu Komisji Europejskiej.

Jak informuje money.pl niepokojące są również prognozy ws. emerytur dzisiejszych 30-latków. Przy niezmienionym wieku emerytalnym stopa zastąpienia, czyli stosunek wysokości przyszłej emerytury do ostatniego wynagrodzenia, może wynieść w 2060 r. nie ok. 25 proc., jak do tej pory się wydawało, a jedynie 18,7 proc.

