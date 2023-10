Dramat Tadeusza Rydzyka. W tle ogromne pieniądze! 200 mln zł to za mało

Za rządów PiS Rydzyk dostał miliony na swoje inwestycje. Na co wydano publiczne pieniądze?

Tadeusz Rydzyk otwiera muzeum

Z wielką pompą zostało otwarte Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Jana Pawła II w Toruniu. To instytucja, która została powołana do życia w 2018 r. na mocy umowy, jaką fundacja Lux Veritatis podpisała z wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotrem Glińskim. Tadeusz Rydzyk otrzymał z Ministerstwa Kultury ogromną sumę na wybudowanie placówki – aż ok. 200 mln. Muzeum "Pamięć i Tożsamość" na bocznej ścianie ma gigantyczny wizerunek papieża. Powierzchnię też ma ogromną : 11 tys. mkw. Poza salami muzealnymi zaprojektowano miejsce na sklep, kawiarnię, zaplecze cateringowe, część hotelową, którą w projekcie nazwano "strefą zamieszkania zbiorowego". Placówka ma też dwie sale audytoryjne, w tym jedną dużą, z balkonem, która może pomieścić 800 osób. Tu mają się odbywać przedstawienia teatralne, koncerty, kongresy.

Rydzyk chce kolejnych milionów

Dziennikarze Newsweeka dotarli do informacji na temat kolejnych pieniężnych potrzeb o. Rydzyka. Okazuje się, ze tak wielka dotacja od rządu nie wystarczy. Założyciel Radia Maryja zwrócił się do Ministerstwa Kultury po kolejne miliony na działalność muzeum. Słynny zakonnik, założyciel Radia Maryja i TV Trwam wskazuje, że potrzebuje ponad 8 milionów złotych, aby opłacić ochronę, firmę sprzątająca oraz osoby zajmujące się obsługą energii. W przetargach znaleźć można również informację, iż Tadeusz Rydzyk poszukuje także dostawcy energii.

QUIZ PRL: Najbogatsi Polacy w PRL-u i ich tajemnice Pytanie 1 z 10 Obywatele PRL uważali, że jeśli ktoś jest bogaty, to znaczy, że: kradnie jest bardzo, ale to bardzo partyjny jedno i drugie Dalej