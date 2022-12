Śmierć w rodzinie znanego biznesmena

Dramatyczne chwile w rodzinie znanego menedżera i przedsiębiorcy Wojciecha Kostrzewy. Zmarł jego ojciec. Do Wojciecha Kostrzewy i jego bliskich napływają kondolencje z całego świata i polskiego środowiska biznesowego.

Wojciech Kostrzewa to polski menedżer i przedsiębiorca, dyrektor generalny przedsiębiorstwa Billon, w latach 2005–2018 prezes i dyrektor generalny Grupy ITI, prezes Polskiej Rady Biznesu. W październiku 2020 dołączył do rady nadzorczej Canal+ Polska. W latach 2007–2020 był wiceprezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w maju 2020 został powołany do Rady Głównej tej organizacji. W 1995 został członkiem, a w 2015 wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu. W 2019 objął funkcję jej prezesa. W 2015 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Polska Rada Biznesu – polskie stowarzyszenie biznesowe, zrzeszające właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce.

Konfederacja Lewiatan (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan) – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych.

