Spadek waloryzacji! W 2024 roku może być już jednocyfrowa

Jak wynika z danych GUS średnia krajowa wyniosła w III kwartale 2023 roku 7194,95 zł brutto. Jak wyliczyliśmy, względem danych GUS z III kwartału 2022 roku, płace wzrosły o 11 proc. Uwzględniając do tego ostatnie dane o inflacji Głównego Urzędu Statystycznego (szacunek za październik), inflacja rok do roku wyniosła 6,5 proc. Opierając się na tych danych, można szacować, że waloryzacja w 2024 roku wyniesie 8,7 proc. To znaczny spadek względem 2023 roku, w którym waloryzacja wynosiła rekordowe 14,8 proc. Wygląda na to, że w przyszłym roku może nie być nawet dwucyfrowa.

To oznacza, że minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1588 zł brutto wzrośnie do 1726 zł brutto (o 138 zł). Natomiast średnia emerytura, który wynosi ok. 3000 zł, powinna wzrosnąć do 3261 zł (wzrost o 261 zł). Z kolei emerytura wysokości 5000 zł wzrośnie aż o 435 zł! Dokładne wyliczenia możecie sprawdzić w naszej galerii.

Kiedy poznamy ostateczną wysokość waloryzacji?

Waloryzacja to mechanizm, który ma wyrównywać emerytom spadek wartości pieniądza spowodowany inflacją i wzrostem zarobków. Z reguły wysokość wskaźnika waloryzacji poznajemy w lutym każdego roku, w oparciu o całoroczne dane GUS. Zwaloryzowane świadczenia są wypłacane od marca.

W przyszłym roku może być również wprowadzona druga waloryzacją, którą zapowiedziała Koalicja Obywatelska. Z racji jednak na to, że nie utworzył się jeszcze rząd i ustawa nie jest procedowana, jej przyszłość jest niepewna. Ponadto mechanizm ma być uzależniony od wysokości inflacji, jeśli ta przekroczy 5 proc. w pierwszej połowie roku.

Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.