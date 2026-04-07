Wzrost cen żywności w Polsce znacząco zmienia nawyki zakupowe, skłaniając konsumentów do poszukiwania tańszych i krajowych produktów.

Aż 75 proc. Polaków uważa, że kupowanie żywności wyprodukowanej w kraju z rodzimych surowców jest ważne, a znak „Produkt Polski” zna już ponad 91 proc. badanych.

69 proc. konsumentów deklaruje, że oznaczenie „Produkt Polski” realnie wpływa na ich decyzje zakupowe. Jakie jeszcze czynniki kształtują ich wybory?

Polacy stawiają na polskie. Dane mówią jasno

Z badania „Polska wieś i rolnictwo 2025”, na które powołuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wynika, że aż 75 proc. Polaków uznaje za ważne kupowanie żywności produkowanej w Polsce, z krajowych surowców.

To wyraźny sygnał zmiany podejścia. Konsumenci coraz częściej analizują etykiety, sprawdzają skład i zwracają uwagę na to, skąd pochodzi produkt.

Jeszcze kilka lat temu takie podejście było mniej powszechne. Dziś staje się standardem.

„Produkt Polski” coraz bardziej rozpoznawalny

Zmiany widać także w rozpoznawalności oznaczeń. Znak „Produkt Polski” zna już ponad 91 proc. badanych, podczas gdy rok wcześniej było to 84 proc., a w 2023 r. – 74 proc.

Co ważne, aż 69 proc. osób deklaruje, że to oznaczenie ma realny wpływ na ich decyzje zakupowe. Dla wielu konsumentów to jeden z kluczowych czynników przy wyborze produktu.

To pokazuje, że oznaczenia jakości przestają być dodatkiem, a zaczynają realnie wpływać na rynek.

Drożyzna i świadomość idą w parze

Eksperci wskazują, że zmiana nawyków zakupowych to efekt kilku czynników. Z jednej strony mamy drożyznę, która zmusza do bardziej przemyślanych decyzji. Z drugiej – rosnącą świadomość konsumentów.

Polacy coraz częściej wybierają produkty lokalne i krajowe, które kojarzą się z jakością i bezpieczeństwem. Jednocześnie chcą mieć wpływ na gospodarkę i wspierać rodzimych producentów.

To trend, który może się tylko nasilać.

Nie tylko „Produkt Polski”. Rośnie znaczenie innych oznaczeń

Coraz większe znaczenie mają także inne oznaczenia jakości. Znak „Rolnictwo ekologiczne” rozpoznaje już 49 proc. konsumentów, a niemal 20 proc. deklaruje, że kieruje się nim podczas zakupów.

Z kolei unijne oznaczenia, takie jak „Chroniona Nazwa Pochodzenia” czy „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność”, są znane ponad 22 proc. badanych.

Choć ich znaczenie wciąż jest mniejsze niż „Produkt Polski”, trend jest wyraźny – konsumenci coraz częściej szukają jakości i pochodzenia.

Co oznacza ten trend dla rynku

Zmiana zachowań konsumentów ma realne konsekwencje dla gospodarki. Wybieranie krajowych produktów wspiera polskich producentów i skraca łańcuchy dostaw.

Według KOWR świadome zakupy wpływają nie tylko na portfele konsumentów, ale także na bezpieczeństwo żywnościowe i stabilność rynku. W praktyce oznacza to, że decyzje podejmowane przy sklepowej półce mają coraz większe znaczenie dla całej gospodarki.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber